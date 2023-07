Między ulicą Kopernika a Bulwarami Wiślanymi w Krakowie, w miejscu gdzie był kiedyś nasyp kolejowy, rozpoczęto prace nad tworzeniem nowego parku. Na razie jest tam błoto, ale w przyszłości będzie nowy teren rekreacyjny.

Wizualizacja nowego parku / ZZM Kraków / Materiały prasowe

Park Kolejowy pod estakadami, może stać się nowym miejscem wypoczynku w samym centrum miasta. Nie powstanie jednak szybko. 3 mln złotych, które miasto zarezerwowało w tegorocznym budżecie wystarczy tylko na pierwszy etapu prac, czyli położenie instalacji podziemnych.

Prace, które w tym momencie są wykonywane, to pierwszy etap. To przede wszystkim roboty ziemne, czyli instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje elektryczne pod przyszłe oświetlenie. Umowa została podpisana już w ubiegłym roku - mówi Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Na docelowe zagospodarowanie parku z zielenią i pełną infrastrukturą trzeba będzie jednak poczekać. Tutaj wymagane będzie zarezerwowanie dodatkowych środków, ponieważ na całość potrzeba około 10 milionów złotych - dodała.

Celem jest stworzenie przestrzeni rekreacyjnej o różnych funkcjach.

Jeśli chodzi o pierwszy etap tworzenia parku, od ulicy Kopernika do Grzegórzeckiej, to powstanie tam psi park, ogród sensoryczny i plac zabaw o nietypowej formie, nawiązującej do kolei. Znajdzie się tam m. in. urządzenie wielofunkcyjne, przypominające formą pociąg wchodzący w skład taboru Kolei Małopolskich, stacje kolejowe znajdujące się na trasach Kolei Małopolskich z towarzyszącymi im elementami charakterystycznymi dla okolic, w których się znajdują, jak np. chata bronowicka czy kopiec Krakusa - opowiada Mikolaszek.

Żeby zrealizować całość prac, w przyszłorocznym budżecie muszą być zabezpieczane pieniądze. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja dla ciągu pieszo-rowerowego i zagospodarowania parku od ulicy Grzegórzeckiej do ulicy Miodowej.