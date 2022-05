Dobra informacja dla użytkowników elektrycznych rowerów miejskich. Jednoślady z pętli Czerwone Maki będzie można wypożyczać także w weekendy.

/ Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie / Materiały prasowe

Do tej pory była tylko w dni powszednie - teraz będzie także w weekendy- możliwość wypożyczenia elektrycznego roweru na pętli Czerwone Maki.

Każdy użytkownik systemu Park-e-Bike może korzystać z jednośladu oraz pozostawić go w trybie postoju w dowolnym punkcie na terenie Krakowa oraz Skawiny.

W ramach systemu wypożyczenie i zwrot roweru możliwy jest jedynie na terenie stacji systemu Park-e-Bike zlokalizowanej w obrębie P+R Czerwone Maki .

Z rowerów można korzystać we wszystkie dni tygodnia w godz. od 6.00 do 21.00. Jednoślad można wypożyczyć do godz. 20.00 a zwrócić do godz. 21.00.

Brak zwrotu roweru będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika.