Ranking najlepszych miast Europy 2026. Wielki sukces Krakowa

Florencja – renesansowa perła Europy na szczycie rankingu Florencja, stolica Toskanii, została uznana za najlepsze miasto w Europie według rankingu „World's Best Awards 2026” magazynu „Travel + Leisure”. Miasto zachwyciło czytelników przede wszystkim bogactwem renesansowych zabytków, wyjątkową bazą hotelową oraz wyśmienitą lokalną kuchnią. To właśnie te elementy sprawiły, że Florencja wyprzedziła inne europejskie metropolie i zdobyła najwyższe noty w tegorocznym zestawieniu. W ogólnym światowym rankingu Florencja uplasowała się na 13. miejscu, jednak na Starym Kontynencie nie miała sobie równych. Czytelnicy docenili przede wszystkim „skarby renesansu, wspaniałe hotele i lokalne trattorie”, które nadają miastu niepowtarzalny klimat.

Kraków w europejskiej czołówce – sukces polskiego miasta Kraków zajął czwarte miejsce w europejskim zestawieniu, wyprzedzając takie miasta jak Rzym czy Wiedeń. W światowym rankingu uplasował się na 24. pozycji. Czytelnicy magazynu „Travel + Leisure” szczególnie docenili urokliwe Stare Miasto, bogatą scenę kulinarną oraz kameralną atmosferę Krakowa. To kolejny dowód na to, że polskie miasta coraz częściej znajdują się wśród najchętniej odwiedzanych i najwyżej ocenianych destynacji turystycznych Europy. Wysoka pozycja Krakowa w rankingu to efekt nie tylko zabytków i atrakcji turystycznych, ale także gościnności mieszkańców oraz korzystnego stosunku jakości do ceny. Miasto przyciąga zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy, oferując szeroki wybór restauracji, kawiarni i hoteli na każdą kieszeń.

Jak powstał ranking „World's Best Awards 2026”? Ranking „World's Best Awards 2026” powstał na podstawie corocznej ankiety przeprowadzanej wśród czytelników magazynu „Travel + Leisure”. W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 207 tysięcy osób, które oceniały wyłącznie te miasta i hotele, które odwiedziły w ciągu ostatnich trzech lat. Każde miasto było oceniane w sześciu kategoriach: atrakcje turystyczne i zabytki,

kultura i sztuka,

kuchnia i restauracje,

życzliwość mieszkańców,

zakupy,

ogólny stosunek jakości do ceny. Na podstawie średniej ocen powstała ostateczna punktacja, która zadecydowała o miejscu w rankingu.

Europejska czołówka – kto jeszcze znalazł się w rankingu? W pierwszej piątce europejskiego zestawienia znalazły się także: Praga – drugie miejsce,

– drugie miejsce, Salzburg – trzecie miejsce,

– trzecie miejsce, Porto – piąte miejsce. Wysoko oceniono również takie miasta jak Lublana, Rzym, Funchal na Maderze, Brugia oraz Sewilla. Każde z nich wyróżnia się unikalnym klimatem, bogactwem zabytków oraz ofertą kulturalną i gastronomiczną.