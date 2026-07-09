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Ranking najlepszych miast Europy 2026. Wielki sukces Krakowa

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 9 lipca (15:57)

Florencja została uznana za najlepsze miasto w Europie w prestiżowym rankingu „World's Best Awards 2026” magazynu „Travel + Leisure”. Wysoko oceniono również Kraków, który wyprzedził takie metropolie jak Rzym czy Wiedeń. Poznaj szczegóły tegorocznego zestawienia i dowiedz się, które miasta znalazły się w europejskiej czołówce.

Ranking najlepszych miast Europy 2026. Wielki sukces Krakowa
Odkryj najlepsze miasta Europy 2026 – Florencja i Kraków w czołówce!
  • Florencja została uznana za najlepsze miasto Europy w rankingu „World's Best Awards 2026”.
  • Kraków uplasował się na czwartym miejscu, wyprzedzając m.in. Rzym i Wiedeń.
  • Ranking powstał na podstawie głosów ponad 207 tysięcy czytelników, którzy oceniali miasta w sześciu kategoriach.
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Florencja – renesansowa perła Europy na szczycie rankingu

Florencja, stolica Toskanii, została uznana za najlepsze miasto w Europie według rankingu „World's Best Awards 2026” magazynu „Travel + Leisure”. Miasto zachwyciło czytelników przede wszystkim bogactwem renesansowych zabytków, wyjątkową bazą hotelową oraz wyśmienitą lokalną kuchnią. To właśnie te elementy sprawiły, że Florencja wyprzedziła inne europejskie metropolie i zdobyła najwyższe noty w tegorocznym zestawieniu.

W ogólnym światowym rankingu Florencja uplasowała się na 13. miejscu, jednak na Starym Kontynencie nie miała sobie równych. Czytelnicy docenili przede wszystkim „skarby renesansu, wspaniałe hotele i lokalne trattorie”, które nadają miastu niepowtarzalny klimat.

Kraków w europejskiej czołówce – sukces polskiego miasta

Kraków zajął czwarte miejsce w europejskim zestawieniu, wyprzedzając takie miasta jak Rzym czy Wiedeń. W światowym rankingu uplasował się na 24. pozycji. Czytelnicy magazynu „Travel + Leisure” szczególnie docenili urokliwe Stare Miasto, bogatą scenę kulinarną oraz kameralną atmosferę Krakowa. To kolejny dowód na to, że polskie miasta coraz częściej znajdują się wśród najchętniej odwiedzanych i najwyżej ocenianych destynacji turystycznych Europy.

Wysoka pozycja Krakowa w rankingu to efekt nie tylko zabytków i atrakcji turystycznych, ale także gościnności mieszkańców oraz korzystnego stosunku jakości do ceny. Miasto przyciąga zarówno turystów z Polski, jak i z zagranicy, oferując szeroki wybór restauracji, kawiarni i hoteli na każdą kieszeń.

Jak powstał ranking „World's Best Awards 2026”?

Ranking „World's Best Awards 2026” powstał na podstawie corocznej ankiety przeprowadzanej wśród czytelników magazynu „Travel + Leisure”. W tym roku w głosowaniu wzięło udział ponad 207 tysięcy osób, które oceniały wyłącznie te miasta i hotele, które odwiedziły w ciągu ostatnich trzech lat.

Każde miasto było oceniane w sześciu kategoriach:

  • atrakcje turystyczne i zabytki,
  • kultura i sztuka,
  • kuchnia i restauracje,
  • życzliwość mieszkańców,
  • zakupy,
  • ogólny stosunek jakości do ceny.

Na podstawie średniej ocen powstała ostateczna punktacja, która zadecydowała o miejscu w rankingu.

Europejska czołówka – kto jeszcze znalazł się w rankingu?

W pierwszej piątce europejskiego zestawienia znalazły się także:

  • Praga – drugie miejsce,
  • Salzburg – trzecie miejsce,
  • Porto – piąte miejsce.

Wysoko oceniono również takie miasta jak Lublana, Rzym, Funchal na Maderze, Brugia oraz Sewilla. Każde z nich wyróżnia się unikalnym klimatem, bogactwem zabytków oraz ofertą kulturalną i gastronomiczną.

Najlepsze miasto świata – San Miguel de Allende

Najlepszym miastem na świecie ogłoszono San Miguel de Allende w Meksyku. To miasto słynie z doskonale zachowanej kolonialnej architektury, brukowanych uliczek i kolorowych fasad w odcieniach ochry, czerwieni i pomarańczu. Całe historyczne centrum zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO, co dodatkowo podkreśla jego wyjątkowy charakter i wartość kulturową.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: turystyka

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