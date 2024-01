Klub Morsów Kaloryfer z Krakowa w niedzielę zorganizował akcję "Przeciąganie Smoka przez Wisłę". Być może temperatura nieco rozczarowała - w Krakowie dziś śnieg, ale dość "ciepło" - niemniej jednak nikt nie narzekał.

"Przeciąganie Smoka przez Wisłę" to pływacka sztafeta organizowana już po raz szesnasty. Jej celem jest promowanie Kraków zdrowego stylu życia, czynnego uprawiania sportu i metod wzmacniania organizmu.

O morsowaniu

Morsowanie wzmacnia odporność - tak zgodnie przekonują specjaliści. Na portalu Twoje Zdrowie znajdziecie informacje o tym, jak zacząć morsować, by było to zdrowe i bezpieczne.

Specjaliści przekonują, że morsowanie jest bezpieczne dla osób zdrowych. Jeżeli mamy na przykład problemy z sercem, lepiej zapytać lekarza, czy na pewno możemy wejść do bardzo zimnej wody. Tak uważa między innymi immunolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego profesor Urszula Demkow.

Jakie problemy mogą być przeciwskazaniem do morsowania? Choroby układu krążenia, zwłaszcza choroba wieńcowa, zaawansowana miażdżyca, padaczka, nieuregulowane nadciśnienie. Wszystko zależy od stanu zdrowia osoby, która chciałaby morsować. Jeśli są problemy zdrowotne, warto poradzić się lekarza, dopytać lekarza rodzinnego - wymienia ekspert.

Jeśli ktoś ma wymienione choroby, nie oznacza to, że nie może morsować. Powinien jednak skonsultować się z lekarzem. Jeśli ktoś ma nieuregulowane nadciśnienie, lekarz może odradzać morsowanie do momentu, aż uda się je lekami wyregulować, do czasu poprawy stanu zdrowia - dodaje prof. Demkow.