W wieku 98 lat zmarł prof. Witold Ceckiewicz – wybitny architekt i urbanista – poinformowała Politechnika Krakowska. To on zaprojektował m.in. Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach oraz hotel Cracovia i kino Kijów.

Prof. Witold Cęckiewicz na zdj. z 2002 r. przed sanktuarium w Łagiewnikach / Jacek Turczyk / PAP

Prof. Witold Cęckiewicz zmarł w sobotę, 18 lutego. "Społeczność i władze Politechniki Krakowskiej z największym żalem żegnają Profesora Witolda Cęckiewicza, wybitnego Twórcę, Wychowawcę wielu architektonicznych i naukowych pokoleń, Człowieka niezwykłej erudycji i wielu talentów, wspaniałego Ambasadora PK, do końca oddanego uczelni, jej wychowankom i sprawom" - czytamy w komunikacie Politechniki Krakowskiej .

Prof. Witold Cęckiewicz urodził się 24 kwietnia 1924 r. w Nowym Brzesku. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. W latach 1955-60 był głównym architektem Krakowa, a od 1970 do 1994 r. twórcą i dyrektorem Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, przekształconego w Instytut Projektowania Urbanistycznego i kierownikiem Katedry Kompozycji Urbanistycznej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

Krakowskie Kino Kijów na zdj. z 1972 r. / Jan Morek / PAP

Od 1989 do 1999 r. prof. Cęckiewicz pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN. Był inicjatorem powołania i dyrektorem Wydziału Twórczości Artystycznej PAU (1996-2008), wieloletnim członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych oraz Rady Głównej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 18 października 1995 r. Politechnika Krakowska nadała prof. Witoldowi Cęckiewiczowi tytuł doktora honoris causa.

Hotel Cracovia na zdj. z 1968 r. / Stanisław Dąbrowiecki / PAP

Do najsłynniejszych budynków zaprojektowanych przez prof. Cęckiewicza należą m.in. hotel Cracovia, Kino Kijów, Bazylika Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach, Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, biurowiec PKP w Krakowie i ambasada RP w New Delhi. Był też twórcą pomników - m.in. Pomnika Ofiar Faszyzmu w Krakowie i Pomnika Zwycięstwa Grunwaldzkiego na Polach Grunwaldu.

Był wielokrotnie nagradzany za swoją działalność

Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i architektoniczną prof. Witold Cęckiewicz otrzymał m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, nagrodę rządu Indii (Bulding of the Year, za projekt i realizację ambasady RP w New Delhi), Medal Komisji Edukacji Narodowej, Komandorium Orderu Grzegorza Wielkiego przyznane przez Ojca Św. Jana Pawła II (za osiągnięcia w zakresie architektury sakralnej), Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą, Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości "za wybitne zasługi poniesione w walce z bronią w ręku o suwerenność i niepodległość Państwa Polskiego w latach 1939-1956" oraz - w 2021 r. - doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.