Ponad 12 mln złotych będzie kosztować trasa turystyczna pod wschodnim skrzydłem Zamku Królewskiego na Wawelu. Ma zostać udostępniona zwiedzającym już pod koniec tego roku.

Projekt wykonawczy wystawy autorstwa Marka Suchowiaka / Zamek Królewski na Wawelu / Materiały prasowe

Wawel to jest nasze dziedzictwo narodowe, miejsce, gdzie bije serce historii i wydaje nam się, że to jest naszą powinnością, abyśmy o takie miejsca szczególnie dbali - powiedział dziennikarzom na Wawelu przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa Borysław Czarakcziew. Jak dodał, koszt stworzenia trasy to ponad 12 mln zł, a ponad 4 mln zł zostaną przekazane przez SKOZK. Resztę środków uzupełniają dotacje Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Z wielką radością i wdzięcznością przyjęliśmy decyzję Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa o wsparciu finansowym wielkiego projektu "Wawel podziemny". Jestem przekonany, że zwiedzający, którzy już pod koniec 2023 roku będą mieli okazję zejść do podziemi Zamku, zostaną oczarowani tym, co tu zastaną. Tworzymy bowiem ekspozycję historyczną. Opowiemy o dziejach królewskiej rezydencji za pomocą detali i kamiennych reliktów, a także wielowiekowych, renesansowych i gotyckich murów, w sposób innowacyjny, nastawiony na doświadczenie. Nikt przed nami tego nie uczynił - powiedział prof. Andrzej Betlej, Dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Wawelskie piwnice zostaną udostępnione zwiedzającym Jacek Skóra / RMF FM

Budowę wawelskich piwnic zakończono w 1524 roku. Przestrzeń ta stała się później jednym z magazynów, w którym od lat 80. XX wieku gromadzono kamienne detale architektoniczne.

Co zobaczymy na wystawie?

Wejście na wystawę znajdzie się w rejonie Dziedzińca Arkadowego, gdzie zetkniemy się również z ekspozycją o wodzie na Wawelu - w pomieszczeniu Sieni Studziennej.

Na podziemnej ekspozycji będzie można zobaczyć elementy związane z historią zamku, archeologią i kulturą. Oprócz kamiennych detali przedstawionych na specjalnych regałach, będzie można zobaczyć detale, które tutaj są wbudowane w ściany - powiedziała dziennikarzom Anna Pieczyńska, koordynatorka projektu "Wawel podziemny". Są to elementy detali architektonicznych. Elementy, które pochodzą z zamku, które były zdemontowane, gdzieś wbudowane, wykorzystane. To wszystko, co było przez lata tutaj kolekcjonowane, zbierane, opisywane, po to, by dzisiaj mogła powstać ta ekspozycja. Żeby osoby zwiedzające mogły zobaczyć, jak to funkcjonowało, gdzie te elementy były użyte - dodała.



Zwiedzanie rozpoczynać się będzie w sali pod tytułem "Jak restaurować Wawel", poświęconej akcji z początku XX w. przywracania Dziedzińcowi Arkadowemu dawnej świetności. Na tej wystawie w formie dialogu przedstawiana będzie "bitwa" konserwatorska, podczas której wykluwały się teoretyczne założenia doktrynalne dotyczące kwestii np. zastępowania podczas odnawiania zamku oryginałów kopiami.

Projekt wykonawczy wystawy autorstwa Marka Suchowiaka / Materiały prasowe

Na końcu natomiast znajdzie się "Sala cegiełek wawelskich" z kolekcją autentycznych cegiełek (te znajdujące się w murze cegiełkowym to ich kopie). Ta część wystawy będzie wzbogacona opowieściami o wawelskich darczyńcach.