Już za kilka dni ulicami Krakowa przejdzie Lajkonik ze swoim orszakiem. W tym roku po raz pierwszy historyczny strój założy Mariusz Glonek. W ten sposób wieloletnia tradycja przejdzie z ojca na syna.

Próby przed pochodem Lajkonika / Marek Wiosło / RMF FM

W 2022 roku, po 35 latach z rolą Lajkonika rozstał się Zbigniew Glonek. Członkowie orszaku jednogłośnie zdecydowali o powierzeniu tej roli Mariuszowi Glonkowi, synowi pana Zbigniewa.

Stres z dnia na dzień jest co raz większy. To piękna ale także odpowiedzialna rola - mówi nowy krakowski Lajkonik Mariusz Glonek, który dziś po raz pierwszy zaprezentował się w nowym, ważącym 35 kilogramów stroju.

Mariusz Glonek urodził się w Krakowie 1976 roku. Mieszka z rodziną w Wieliczce. Pracuje w Wodociągach Krakowskich, a z pochodem Lajkonika jest związany od dziecka. Dobrze pamięta moment, gdy jego tata po raz pierwszy pojawił się na ulicach Krakowa w stroju Konika Zwierzynieckiego w 1988 roku. On sam oficjalnie członkiem orszaku został już w 1994 roku, gdy miał zaledwie 17 lat. Pełnił rolę przybocznego Lajkonika.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Z Mariuszem Glonkiem rozmawia Marek Wiosło

Od 2014 roku pochód Lajkonika jest wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

W najbliższy czwartek (15 czerwca) lajkonikowy orszak przemierzy przy dźwięku melodii w wykonaniu kapeli Mlaskoty od lat niezmienioną trasę: od ulicy Senatorskiej, do Klasztoru Sióstr Norbertanek, następnie ulicami Kościuszki i Zwierzyniecką pod Filharmonię Krakowską, Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego.

Na Rynku o g. 20.00 na scenie pod Wieżą Ratuszową Lajkonik zatańczy i odbierze "haracz" od prezydenta Krakowa.

Program pochodu:

12.15 Po odegraniu Hejnału Mariackiego orszak wyruszy sprzed siedziby Wodociągów Miasta Krakowa przy ulicy Senatorskiej 9 w kierunku placu Na Stawach, przejdzie mostem na Rudawie, wkroczy na dziedziniec klasztoru Sióstr Norbertanek. Orszak powoli przemieszcza się ulicą Senatorską, gdy Lajkonika zbiera "haracz" od miejscowych kupców.

13.30-14.45 Harce na dziedzińcu klasztoru. Dzieci, Tatarzy i włóczkowie formują koło, w którego wnętrzu stoi Lajkonik z chorążym. Ma tutaj również miejsce pierwszy tradycyjny taniec Lajkonika z chorągwią.

14.45-15.15 Orszak schodzi na bulwar Rodła i udaje się na przystań flisacką Muzeum Krakowa. Lajkonik z flisakami płyną galarem "Jadwiga" na przeciwległy brzeg, aby odwiedzić komisariat Policji Wodnej. Po powrocie Lajkonika orszak wraca na ulicę T.Kościuszki.

15.15-15.45 Lajkonik, wraz z orszakiem przemaszeruje ulicą Kościuszki, odwiedzają przydrożne sklepy w celu pobrania "haraczu".



15.45-16.00 Lajkonik składa wizytę w Antykwariacie Abecadło.



16.00-16.45 Orszak dociera do Skweru Konika zwierzynieckiego i udaję się na odpoczynek do karczmy Smil’y.



16.50-16.55 Orszak przekroczy skrzyżowanie ulic Kościuszki i Zwierzynieckiej z aleją Krasińskiego.



16.55-18.30 Orszak przemaszeruje ulicą Zwierzyniecką w kierunku ulicy Franciszkańskiej. Również tutaj Lajkonik składa wizytę lokalnym kupcom.



18.30-18.40 Pod Filharmonią włóczkowie i Tatarzy utworzą krąg, aby Lajkonik mógł wykonać swój drugi taniec. Ruch drogowy zostaje na ten czas wstrzymany.



18.45-19.00 Wizyta Lajkonika w Pałacu Biskupim. Składanie kwiatów przy pomniku Jana Pawła II. Pokłon Lajkonika z chorągwią.



19.00-19.30 Odpoczynek orszaku w barze Nienasycenie przy placu Wszystkich Świętych.



19.30-20.00 Przemarsz orszaku Lajkonika ulicami Franciszkańską i Grodzką do Rynku Głównego



20.00-20.30 Rynek Główny Lajkonik wkracza na scenę na Rynku Głównym. Staje przed władzami Krakowa, od których pobiera "haracz" w wielkiej sakwie. Razem z Prezydentem Miasta wznosi toast za pomyślność krakowian i wykonuje trzeci taniec zwany urbem salutare (pokłon miastu).



20.45-21.45 Finałowy przemarsz korowodu wokół Rynku Głównego



21.15-22.00 Odpoczynek orszaku w restauracji Hawełka.



Wydarzenia przed wieżą Ratuszową towarzyszące Pochodowi Lajkonika:



19.00 Pokaz historyczny Tatarski jasyr - Teatr Walki Leszka Galicy.



19.30 Rytmy tatarskie - zespół perkusyjny studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie.