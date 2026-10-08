Piąty proces w trybie wyborczym. Za te słowa Sikorskiego Gibała żąda przeprosin

RMF24

Kandydat na prezydenta Krakowa Łukasz Gibała domaga się sprostowania wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, sugerującej, że sąd uznał Gibałę za „kłamcę lub mitomana”. Miejski radny żąda również przeprosin od szefa dyplomacji. Werdykt sądu poznamy w piątek rano.

Te słowa Sikorskiego wzbudziły sprzeciw Gibały

Pozew dotyczył słów, które padły w sobotę, kiedy Radosław Sikorski towarzyszył kandydatce na prezydenta Krakowa Monice Piątkowskiej podczas spotkania z mieszkańcami w Nowej Hucie. W trakcie wystąpienia odniósł się do wcześniejszej decyzji sądu, który nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie słów o radnych Koalicji Obywatelskiej.

Zachęcając do głosowania na Piątkowską jako, jak mówił, „osobę sprawdzoną”, Sikorski powiedział, że mieszkańcy mają wybór między kimś „o kim sąd już stwierdził, że jest kłamcą lub mitomanem”.

Komitet Gibały domaga się sprostowania i przeprosin

W czwartek po południu krakowski sąd okręgowy rozpoznał wniosek komitetu Łukasza Gibały, ale odroczył wydanie postanowienia – orzeczenie zostanie ogłoszone w piątek o godz. 7.

Pełnomocnik komitetu Łukasza Gibały radca prawny Rafał Zontek przekonywał na rozprawie, że słowa te wykraczały poza akceptowalny sposób prowadzenia debaty publicznej, a postanowienie sądu, do którego odwoływał się wicepremier, nie uprawniało do stwierdzenia, że Gibała jest „kłamcą lub mitomanem”.

Te dwa sformułowania, pomijając powołanie się na autorytet sądu, naruszają dobra osobiste – podkreślał, dodając, że komitet wnosi zarówno o publikację sprostowania, jak i przeprosin.

„Przykład manifestu politycznego”

Reprezentujący ministra adwokat Rafał Rozwadowski wnosił o oddalenie wniosku, argumentując, że wypowiedź była oceną i interpretacją decyzji sądu o sprostowaniu słów przez Gibałę. Dodawał, że sformułowanie było przykładem manifestu politycznego i mieściło się w dopuszczalnym dyskursie debaty publicznej, której język jest kategoryczny, ostry i wyrazisty.

Ten kontekst jest ewidentny, dotyczy imprezy, która ma charakter polityczny, formułowania pewnych apeli, wniosków, ocen – mówił prawnik.

Sędzia Zbigniew Zgud pytał obie strony, czy byłyby skłonne rozwiązać spór w sposób polubowny, zamiast wydawania postanowienia sądowego. Przedstawiciel komitetu Gibały, Łukasz Szczepan, oznajmił jednak, że w sądzie stara się o orzeczenie sprostowania, aby odbiorcy, którzy usłyszeli skarżone słowa, dowiedzieli się, że były nieprawdziwe.

To już piąte postępowanie w trybie wyborczym

W ubiegły piątek sąd nakazał Łukaszowi Gibale sprostowanie wypowiedzi dotyczącej współpracy z radnymi KO. Sprawa dotyczyła słów Gibały, które padły w Porannej rozmowie w RMF FM. Powiedział wówczas, że zgłosiło się do niego sześcioro radnych KO deklarujących otwartość na współpracę z nim po ewentualnej wygranej w wyborach prezydenta Krakowa. W reakcji na tę wypowiedź w czwartek wszystkich 19 krakowskich radnych KO podpisało oświadczenia, zaprzeczając tym doniesieniom.

Jest to piąte postępowanie w trybie wyborczym, jakie odbywa się w krakowskim sądzie okręgowym w związku z wypowiedziami, jakie padły z ust kandydatów na prezydenta Krakowa. Dwa, na mocy których Łukasz Gibała i Monika Piątkowska muszą opublikować sprostowania, są już prawomocne.

Kiedy druga tura wyborów prezydenta Krakowa?

W niedzielę w Krakowie odbędzie się II tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Zmierzą się w niej Łukasz Gibała, radny miejski i przedsiębiorca (36,38 proc. głosów w I turze) oraz senator Koalicji Obywatelskiej, prezes Izby Zbożowo-Paszowej Monika Piątkowska (29,91 proc. głosów w I turze).

Wybory w stolicy Małopolski to efekt majowego referendum, w którym odwołano ówczesnego prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego (KO).