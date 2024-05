Festiwal Black or White, to wydarzenie, gdzie muzyka łączy się z ważną misją społeczną. Już 8 czerwca odbędzie się jego ósma edycja. Tegoroczny koncert, podobnie jak w latach poprzednich nie tylko bawi, ale przede wszystkim edukuje, zwracając uwagę na problem nowotworów neuroendokrynnych - choroby, która zbyt często pozostaje w cieniu.

W krakowskim klubie Studio przy ulicy Budryka, już 8 czerwca o godzinie 18:00, odbędzie się festiwal Black or White. To ósma edycja imprezy, tym razem pod hasłem "Perły muzyki filmowej". To nie tylko okazja do nostalgicznej podróży po największych hitach kinematografii, ale również moment, by zwrócić uwagę na problem nowotworów neuroendokrynnych.

Koncert poprowadzi znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Ewa Drzyzga, a na scenie pojawią się gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz znane postacie sceny kabaretowej. A wystąpią:

Kabaret Hrabi

Artur Andrus

Grzegorz Turnau

Prisca Agbo

Igor Herbut

Monika Urlik

Marcin Jajkiewicz

Malwina Kusior

Wojciech Myrczek

Zespół Wokalny Colour Voices

Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki

Organizatorzy zapewniają, że oprócz znanych przebojów filmowych, publiczność będzie miała okazję posłuchać również mniej znanych, ale równie wzruszających utworów. Usłyszymy solistów i duety, a wszystko to uświetni festiwalowa Orkiestra

Nowotwory neuroendokrynne

Prof. Anna Sowa-Staszczak, organizatorka festiwalu, podkreśla jednak, że głównym celem wydarzenia jest edukacja i zwiększenie świadomości na temat nowotworów neuroendokrynnych. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na wsparcie diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, co sprawia, że uczestnictwo w Festiwalu Black or White nabiera jeszcze głębszego znaczenia.

Nowotwory neuroendokrynne, choć rzadkie, stanowią poważne wyzwanie diagnostyczne. Brak charakterystycznych objawów sprawia, że pacjenci przez lata mogą szukać pomocy u wielu specjalistów, zanim usłyszą właściwe rozpoznanie. Tymczasem, jak pokazują badania, wcześniejsza diagnoza znacząco zwiększa szanse na skuteczne leczenie.

