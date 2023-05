Już dzisiaj wieczorem łatwiej podróżować będzie się kierowcom na północy Krakowa. O godz. 20:00 otwarta ma zostać druga nitka tunelu wzdłuż ulicy Opolskiej – jednej z głównych i często korkujących się arterii miasta.

/ Jacek Skóra / RMF FM

W poniedziałek o godz. 20:00 otwarty zostanie drugi tunel pod ul. Opolską, którym kierowcy będą mogli przejechać w kierunku Bronowic.

To krótki tunel bo ma tylko 100 metrów długości, ale jego otwarcie zdecydowanie usprawni ruch na północy Krakowa. Cała inwestycja związana jest z budową nowej linii tramwajowej do Górki Narodowej.

Tramwaje będą jeździć nad tunelem. Otwarcie nitki w stronę Bronowic oznacza też koniec poważniejszych utrudnień dla kierowców na samej ulicy opolskiej.

/ Jacek Skóra / RMF FM



Kierowcy będą mogli jeździć dwoma pasami ruchu w kierunku Bronowic, dzięki czemu ten ruch będzie na pewno płynniejszy. Pamiętajmy, że to cały czas jest plac budowy, tam jeszcze jakieś drobne prace wykończeniowe będą trwały, stąd jest to ograniczenie prędkości do 40 km/h - mówił RMF FM Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Sama linia tramwajowa jest gotowa w ponad 80% i powinna zostać otwarta już po wakacjach