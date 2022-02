"Karczma Pod Świętym Michałem" Pietera II Brueghla oraz "Martwa natura" Willema Claesza Hedy - to nowe nabytki Zamku Królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Karczma Pod Świętym Michałem” Pietera II Brueghla oraz „Martwa natura” Willema Claesza Hedy – to nowe nabytki Zamku Królewskiego na Wawelu / Łukasz Gągulski / PAP

To dzieła jednych z najwybitniejszych XVII-wiecznych malarzy niderlandzkich. Według przedstawicieli Zamku Królewskiego na Wawelu "pozyskane obrazy dzięki mecenatowi państwa ze zbiorów prywatnych w Paryżu to pod względem wartości największy zakup dzieł malarskich w powojennej historii Wawelu".



To jeden z największych, jeśli nie największy zakup Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzięki temu zakupowi muzeum Zamku wchodzi do pierwszej ligi - zaznaczył dyrektor Zamku Andrzej Betlej. To zupełnie wyjątkowe osiągnięcie i (...) jeden z największych zakupów dzieł sztuki w Polsce - podkreślił z kolei wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Martwa natura” Willema Claesza Hedy / Łukasz Gągulski / PAP

W zbiorach wawelskich nie było dotąd żadnych prac autorstwa Hedy ani któregokolwiek z Brueghlów - z wyjątkiem niewielkiego obrazu przypisywanego hipotetycznie Pieterowi II Brueghlowi. Kolekcja malarstwa niderlandzkiego w zbiorach wawelskich liczy ok. 100 dzieł.



Nabytki zostaną w najbliższym czasie zaprezentowane w Sali Senatorskiej, a następnie będą eksponowane w komnatach królewskich - obok arrasów Zygmunta Augusta i obrazów włoskich z kolekcji Lanckorońskich. Przy czym "Martwa natura" Hedy nie była dotąd upubliczniana.



Obrazy zostały zakupione do zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu z dotacji celowej Prezesa Rady Ministrów RP oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.