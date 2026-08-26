Nocna prohibicja w Krakowie. Od 1 września wydłużenie godzin zakazu sprzedaży alkoholu

RMF24

Od 1 września mieszkańcy Krakowa muszą przygotować się na zmiany w nocnej sprzedaży alkoholu. Rada Miasta zdecydowała o wydłużeniu godzin zakazu – teraz nie kupimy alkoholu w sklepach już od 22:00 do 6:00. To efekt pozytywnych ocen dotychczasowych ograniczeń oraz wyraźnego spadku policyjnych interwencji.

Od wtorku, 1 września zmieniają się godziny obowiązywania zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w nocy.

Zakaz obowiązywać będzie we wszystkich dzielnicach Krakowa, w godzinach od 22.00 do 6.00.

Będzie obejmował sklepy spożywcze, supermarkety, hipermarkety, stacje benzynowe, sklepy monopolowe, sklepy z produktami winiarskimi, domy handlowe, dyskonty oraz punkty sprzedaży detalicznej przy hurtowniach. Wyjątkiem pozostają lokale gastronomiczne, takie jak restauracje i bary.

Mniej interwencji, większe bezpieczeństwo

Nocna prohibicja zaczęła obowiązywać w Krakowie w lipcu 2023 roku.

Władze miasta, policja i straż miejska podkreślają, że wprowadzenie ograniczeń przyniosło wymierne efekty.

W lipcu 2025 r. liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70 proc. w porównaniu do lipca 2022 roku (przed wprowadzeniem ograniczenia) – czytamy w raporcie.

W pierwszym roku obowiązywania uchwały liczba interwencji spadła o 48,5 proc., a w drugim – aż o 61,8 proc. W trzecim roku, do lipca 2026, spadek ten sięgnął blisko 70 proc.

Mieszkańcy popierają zmiany

Z przeprowadzonego przez Urząd Miasta badania opinii wynika, że zdecydowana większość Krakowian jest świadoma obowiązującego zakazu nocnej sprzedaży alkoholu. Aż 84 proc. ankietowanych popiera te regulacje, a 80 proc. uważa, że przyczyniły się one do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Co więcej, prawie 80 proc. respondentów opowiedziało się za wydłużeniem zakazu do godziny 22:00.

Prohibicja nie tylko w Krakowie, ale w wielu polskich miastach

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja obowiązuje też m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku czy Szczecinie.

Niektóre samorządy - m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce - ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku i Opolu.