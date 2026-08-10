Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Jest ponadpartyjna zgoda

RMF24

Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski - przekazała w Sejmie wiceszefowa komisji zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050. Sejm od niemal roku pracuje nad nowymi przepisami.

Projekty są przed II czytaniem, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, ustawa może zostać przyjęta już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji, jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu - także wszelkiego rodzaju tzw. napojów zero procent.

Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta - deklaruje wiceszefowa komisji zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.

Pan prezydent wyraził się bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie – zaznaczyła Tomczak.

Zielone światło tym przepisom ma dawać także Prawo i Sprawiedliwość.

Alkohol dalej na stacjach paliw

Nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały jednak zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja, a także obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw.

Miasta same wprowadzają zakazy

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie. Niektóre samorządy, m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce – ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce.

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.