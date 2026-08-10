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Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Jest ponadpartyjna zgoda

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 sierpnia (12:45)

Jest ponadpartyjna zgoda na ustawowe wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu nocą na terenie całej Polski - przekazała w Sejmie wiceszefowa komisji zdrowia Wioleta Tomczak z Polski 2050. Sejm od niemal roku pracuje nad nowymi przepisami.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Polski. Jest ponadpartyjna zgoda
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: Stockah) /Shutterstock

Projekty są przed II czytaniem, więc jeśli kluby sejmowe nie zgłoszą do nich poprawek, ustawa może zostać przyjęta już jesienią. Oprócz nocnej prohibicji, jest także zgoda w koalicji na wprowadzenie zakazu reklamy i promocji alkoholu - także wszelkiego rodzaju tzw. napojów zero procent.

Sejm opuści jedna połączona ustawa, pod którą znajdzie się podpis prezydenta - deklaruje wiceszefowa komisji zdrowia Wioleta Tomczak, posłanka Polski 2050.

Pan prezydent wyraził się bardzo pozytywnie dla potrzeby wzmocnienia polityki antyalkoholowej w naszym kraju. Przedstawił swoje uwagi, które także są uwzględnione w tym projekcie – zaznaczyła Tomczak. 

Zielone światło tym przepisom ma dawać także Prawo i Sprawiedliwość.

Alkohol dalej na stacjach paliw

Nie wszystkie propozycje zawarte w ustawach zostały jednak zaakceptowane. Zarówno część koalicjantów, jak i opozycja, a także obóz prezydenta nie zgodzili się na całkowity zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. 

Miasta same wprowadzają zakazy

Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja (nieobejmująca restauracji, pubów itd.) obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie, Warszawie. Niektóre samorządy, m.in. Poznań, Wrocław, Rzeszów, Katowice, Bielsko-Biała, Kielce – ograniczyły sprzedaż alkoholu tylko w śródmieściu, na starówce. 

Od początku tego roku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać m.in. w Lublinie, Ełku, Opolu i Kole.

 


Źródło: RMF24
Tagi: alkohol prohibicja
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