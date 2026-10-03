Nie żyje 5-latka, która została przygnieciona przez dach budowanej wiaty

RMF24

Nie żyje pięcioletnia dziewczynka, która została ranna w wypadku w małopolskiej Woli Rzędzińskiej. Doszło do niego podczas prac remontowych na prywatnej posesji.

Do wypadku doszło w sobotnie przedpołudnie w Woli Rzędzińskiej (pow. tarnowski, woj. małopolskie).

Podczas prac remontowych runął dach budowanej wiaty. Dach przygniótł dziecko, które wówczas przebywało na zewnątrz. Z poważnymi obrażeniami trafiło ono do szpitala - powiedziała w rozmowie z RMF FM asp. Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Niestety, życia pięciolatki nie udało się uratować.

Wiadomo, że w chwili zdarzenia rodzice dziewczynki byli trzeźwi. Trwa wyjaśnianie dokładnych okoliczności tragedii.