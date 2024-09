Jest zarzut usiłowania zabójstwa z rozbojem i niebezpiecznym narzędziem dla sprawcy napadu na kantor w Krakowie. W piątek sąd podjął decyzję o aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące. Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 12:30 na ul. Szczepańskiej w centrum miasta.