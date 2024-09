Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o wczorajszy napad na kantor przy ul. Szczepańskiej w centrum Krakowa. Pracownik kantoru, raniony przez napastnika ostrym narzędziem, z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala.

Kantor przy ul. Szczepańskiej w Krakowie, w którym doszło do napadu / Jan Graczyński / East News

Do zdarzenia doszło we wtorek ok. godz. 12:30. Do kantoru przy ul. Szczepańskiej w Krakowie wszedł ubrany na czarno mężczyzna.

Napastnik kilkukrotnie zaatakował niebezpiecznym narzędziem pracownika kantoru, po czym ukradł gotówkę i uciekł z miejsca zdarzenia.

Poszkodowany z poważnym obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.

Przybyli na miejsce policjanci zabezpieczyli ślady i rozpoczęli poszukiwania napastnika.

Kantor przy ul. Szczepańskiej w Krakowie, w którym doszło do napadu / Agata Guz / RMF FM

Mundurowi szybko ustalili nazwisko podejrzanego o napad na kantor, który - zdaniem funkcjonariuszy - miał opuścić miasto.

Ich przewidywania się sprawdziły. 37-letniego krakowianina zatrzymano przed godz. 1:00 w jednej z miejscowości w województwie śląskim.

Mężczyzna został przewieziony na komisariat, gdzie wykonywane są czynności procesowe.