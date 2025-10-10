“Szczawnica przez dwa dni żyć będzie meczeniem, beczeniem i dzwoneczkami. Zaczyna się jesienny redyk, czyli przepęd owiec z hal i pastwisk do gospodarstw, w których spędzą zimę. Stada owiec przejdą przez centrum uzdrowiska, a przyglądać się temu będą tysiące turystów" - relacjonuje reporter RMF FM Maciej Pałahicki. Szczawnicki redyk jest największym i najbardziej popularnym w całym kraju.

W Szczawnicy rozpoczął się redyk. / Jacek Skóra / RMF24

W tym roku Szczawnica zaprasza na dwudniowy Redyk Jesienny. Wszystkie miejsca hotelowe są już dawno wyprzedane, a burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk w rozmowie z RMF FM prosił, by nie odkładać przyjazdu na ostatnią chwilę.

Impreza zaczęła się już w piątek. Na ulicach miasteczka można już zobaczyć owce, a na scenie plenerowej pod PKL Palenica przyjrzeć się pokazom wyrobu oscypka, posłuchać opowieści z bacówki - wszystko to przy góralskiej muzyce i śpiewie.

Główny punkt szczawnickiego redyku zaplanowano na sobotę, 11 października. Około godziny 13:00, baca i juhasi poprowadzą stado ulicami miasta. W barwnym pochodzie wezmą udział górale pienińscy oraz goście z innych regionów. Uroczystość zakończy się przy przystani Flisackiej na tzw. Piaskach.

Redyk Jesienny w Szczawnicy jest prawdziwym spektaklem. Wydarzenie to jest kultywowane w tej miejscowości od ponad 50 lat.