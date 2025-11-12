W najbliższych tygodniach LUX MED zamknie w Krakowie dwie duże placówki. Najpierw przy ul. Lublańskiej, potem przy ul. Wadowickiej. W zamian zaoferuje swoim pacjentom nowe, znacznie większe centrum przy ul. Życzkowskiego 18. Rozpocznie ono działalność jeszcze w grudniu tego roku.

LUX MED / Shutterstock

Informacja o zamknięciu placówek przy Lublańskiej i Wadowickiej wyświetla się na stronach internetowych obydwu centrów.

Jako pierwsze zamknie się centrum przy ul. Lublańskiej 38. Stanie się to już 30 listopada. Placówka przy ul. Wadowickiej 6 popracuje nieco dłużej - do 17 grudnia.

LUX MED wyjaśnia, że z uwagi na przebudowę budynków przy ul. Lublańskiej 38 i ul. Wadowickiej 6 planowane jest przeniesienie obydwu placówek. Firma oferuje w zamian pacjentom centrum przy ul. Życzkowskiego 18 na krakowskich Czyżynach. Liczba gabinetów w nowej placówce ma być prawie dwukrotnie większa niż w obu przenoszonych centrach.

Nowe centrum przy ul. Życzkowskiego rozpocznie przyjmowanie pacjentów 8 grudnia 2025 roku. Ma być jedną z największych placówek tej sieci w południowej Polsce.