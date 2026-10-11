Kto będzie rządził Krakowem? Dziś II tura wyborów prezydenckich

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Od godz. 7 do 21 w Krakowie są dziś otwarte lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają prezydenta spośród dwójki kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej turze.

W II turze o prezydenturę Krakowa walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska.

Kraków podzielony jest łącznie na 454 obwody głosowania – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).

Kraków decyduje! Wieczór wyborczy na żywo w Faktach RMF FM i RMF24 Już w niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. RMF FM i Radio RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy – relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na…

Kto może wziąć udział w wyborach?

Mieszkańcy Krakowa w wyborczym (fot. Łukasz Gągulski) / PAP

Do głosowania uprawnione są osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, zameldowane na pobyt stały w Krakowie oraz mieszkańcy Krakowa, którzy zostali ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. By zagłosować, trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Podobnie jak w I turze, w trakcie dzisiejszego głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji.

Zwróćmy uwagę, by na karcie do głosowania była odbita pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest ważna. Tak jak zawsze głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X - dwie przecinające się w obrębie kratki linie - radziła Barbara Golanko, szefowa delegatury Krakowego Biura Wyborczego w Krakowie.

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa to efekt odwołania w referendum poprzedniego włodarza miasta - Aleksandra Miszalskiego.

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

Mieszkańcy Krakowa w wyborczym (fot. Łukasz Gągulski) / PAP