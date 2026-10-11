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Kto będzie rządził Krakowem? Dziś II tura wyborów prezydenckich

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 października (07:12)

Od godz. 7 do 21 w Krakowie są dziś otwarte lokale wyborcze. Mieszkańcy stolicy Małopolski wybierają prezydenta spośród dwójki kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w pierwszej turze.

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Kto będzie rządził Krakowem? Dziś II tura wyborów prezydenckich
Rynek Główny w Krakowie (fot. Łukasz Gągulski) /PAP

W II turze o prezydenturę Krakowa walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. 

Kraków podzielony jest łącznie na 454 obwody głosowania – 412 stałe i 42 odrębne (szpitale, domy opieki, domy pomocy społecznej, areszty śledcze).

Kto może wziąć udział w wyborach?

 

Do głosowania uprawnione są osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze, zameldowane na pobyt stały w Krakowie oraz mieszkańcy Krakowa, którzy zostali ujęci w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców. By zagłosować, trzeba mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość. 

Podobnie jak w I turze, w trakcie dzisiejszego głosowania nie będą publikowane dane o frekwencji. 

Zwróćmy uwagę, by na karcie do głosowania była odbita pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wtedy mamy pewność, że karta, którą otrzymaliśmy, jest ważna. Tak jak zawsze głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X - dwie przecinające się w obrębie kratki linie - radziła Barbara Golanko, szefowa delegatury Krakowego Biura Wyborczego w Krakowie. 

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa to efekt odwołania w referendum poprzedniego włodarza miasta - Aleksandra Miszalskiego. 

Do czasu wyłonienia nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik, który był zastępcą Miszalskiego.

 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Kraków wybory prezydenckie

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