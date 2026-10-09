Kraków decyduje! Wieczór wyborczy na żywo w Faktach RMF FM i RMF24

RMF24

Już w niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. RMF FM i Radio RMF24 zapraszają na specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy – relacje prosto ze sztabów kandydatów, komentarze ekspertów i emocjonujące rozmowy na żywo. Sprawdź, kto będzie komentował wyniki i jak możesz śledzić wydarzenia na bieżąco!

Kraków wybiera prezydenta. Specjalny wieczór wyborczy RMF FM i Radia RMF24

Wielkie emocje w Krakowie – przed nami decydujące głosowanie

Już w najbliższą niedzielę, 11 października, mieszkańcy Krakowa staną przed ważnym wyborem – zdecydują, kto zostanie nowym prezydentem miasta. To efekt przedterminowych wyborów, ogłoszonych po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego w referendum. W drugiej turze zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.

Wieczór wyborczy na żywo – RMF FM, RMF24 i Polsat News łączą siły

O godzinie 20:55 rozpocznie się specjalny Krakowski Wieczór Wyborczy Radia RMF24, transmitowany również na kanale RMF24 na YouTube. Program poprowadzi Piotr Salak, a w studiu pojawią się znani politycy, eksperci, aktywiści, przedstawiciele biznesu i świata kultury. Wieczór wyborczy powstaje we współpracy z Polsat News – dziennikarze obu redakcji przygotują wspólne relacje ze sztabów kandydatów oraz rozmowy, które będzie można śledzić w RMF FM, Radiu RMF24 i Polsat News.

Reporterzy w sztabach kandydatów i wyjątkowi goście w studiu

Reporterzy RMF FM będą obecni w sztabach Moniki Piątkowskiej i Łukasza Gibały, by na bieżąco przekazywać najnowsze informacje i emocje towarzyszące kandydatom oraz ich sztabom. Maciej Sołtys i Michał Krasoń w sztabie Łukasza Gibały, a Paweł Konieczny i Kacper Wróblewski w sztabie Moniki Piątkowskiej. W studiu RMF FM wyniki i wydarzenia skomentują m.in.: Mariusz Krystian, Rafał Komarewicz, Jan Hoffman, Stanisław Mazur, Łukasz Orbitowski oraz Krzysztof Głuchowski.

O znaczeniu krakowskich wyborów dla polityki ogólnokrajowej w studiu w Warszawie Tomasz Terlikowski porozmawia z gośćmi, którymi będą: Dorota Łoboda, Paulina Piechna-Więckiewicz, Tobiasz Bocheński.

Z mieszkańcami Krakowa wyniki będzie komentował reporter RMF FM Marcin Buczek.

Fakty RMF FM podczas wieczoru wyborczego poprowadzi Tomasz Staniszewski.

Jak głosować? Ważne informacje dla wyborców

Prawo do głosowania mają osoby stale zamieszkujące w Krakowie. W tych wyborach nie ma możliwości jednorazowej zmiany miejsca głosowania ani pobrania zaświadczenia o prawie do głosowania. Aby wziąć udział w wyborach, należy mieć zaktualizowany stały adres w Centralnym Rejestrze Wyborców. Osoby, które nie dopełniły formalności, powinny złożyć wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w Wydziale Spraw Administracyjnych.

Wyborca może poprzeć jednego kandydata, stawiając znak X w kratce przy jego nazwisku. Tylko taki głos będzie uznany za ważny.

Śledź wieczór wyborczy na żywo!

Relację z wieczoru wyborczego możesz śledzić na stronie www.rmf24.pl, w Radiu RMF24 oraz na kanale RMF24 na YouTube. Nie przegap najważniejszych komentarzy, emocji i wyników prosto z Krakowa!