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Jesienią i zimą wzrasta zapotrzebowanie na słodycze i możemy mieć wrażenie, że sięgamy po nie zbyt często. Jednak „małe co nieco” wcale nie musi oznaczać: batoników, ciasteczek czy cukierków – tę sama przyjemność mogą dostarczyć inne, zdrowsze produkty.

Zamiast miski czy torebki z czekoladkami – warto mieć w domu, „w pogotowiu” gdyby przyszła ochota na małe co nieco: morele, śliwki czy rodzynki. W suszonej formie są dokładnie taką przekąską na jakiej nam zależy, bo z utratą wody zmniejsza się ich objętość, a naturalna słodycz staje się bardziej skoncentrowana.

Poza smakiem – to także porcja: energii, witamin, minerałów i składników odżywczych. Przykładowo:

banany – źródło potasu,

morele – to żelazo, wapń i magnez,

śliwki – dzięki zawartości błonnika wspomagają pracę jelit,

mango - karotenoidy i witaminy B, C i E, które wspierają wzrok i odporność,

rodzynki – błonnik, potas i żelazo.

Solo albo jako dodatek

Suszone owoce można traktować jako samodzielna przekąskę, albo dodatek do śniadania – owsianki czy kaszy jaglanej, jogurtu, twarożku albo mieszanki orzechów.

Najlepiej sięgać po te produkty, które w składzie mają sam owoc – bez syropu glukozowo-fruktozowego, cukru czy innych aromatów.

Trzeba jednak pamiętać, że choć suszone owoce są lepszą alternatywą niż słodycze – to też nie można zajadać się nimi bez umiaru. Lepiej zaplanować sobie jakąś porcję i trzymać się jej – ze względu na ich kaloryczność i sporą zawartość cukru.