RMF24

Wołodymyr Zełenski jako niepoważne potraktował propozycje Alaksandra Łukaszenki, by wspólnie spotkać się w Moskwie z Władimirem Putinem. „Niech Łukaszenka weźmie Putina i razem z nim przyleci do Kijowa” - powiedział prezydent Ukrainy.

Zełenski odpowiada Łukaszence

Niech Łukaszenka weźmie Putina i razem z nim przyleci do Kijowa. My też zagwarantujemy im bezpieczne przyjęcie, przecież chodzi o negocjacje (w sprawie zakończenia rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie - red.) – powiedział ukraiński prezydent we wtorek podczas briefingu po rozmowach w obwodzie zakarpackim z premierem Węgier Peterem Magyarem.

Zełenski uznał, że propozycja Łukaszenki, by lecieć do Moskwy, jest niepoważna.

Jesteśmy w stanie wojny. Nie możemy się spotkać w Moskwie, nie możemy się spotkać w Kijowie. Wszyscy doskonale to rozumiemy. Kiedy ktoś tak mówi, to po prostu niepoważna rozmowa – zaznaczył, cytowany przez media.

Zełenski: A ja co, walizką jestem?

Szef państwa ukraińskiego z humorem zareagował na propozycję wspólnego lotu z Łukaszenką – napisał portal RBK-Ukraina. On proponuje, że mnie zabierze. A ja co, walizką jestem, czy jak? Zabrać mnie do samolotu i polecieć (...) do Moskwy, tylko po co? – powiedział.

Trump zakpił ze słów Zełenskiego o pokoju w Ukrainie. „Czego on ode mnie oczekuje?” Donald Trump nie krył rozbawienia, gdy podczas wywiadu został zapytany o słowa Wołodymyra Zełenskiego dotyczące terminu zakończenia wojny w Ukrainie. Prezydent USA zakwestionował doniesienia, jakoby Waszyngton oczekiwał zawarcia porozumienia…

Wcześniej Łukaszenka powiedział, że w podróży do Moskwy mógłby być gwarantem bezpieczeństwa Zełenskiego.

Moglibyśmy z Wołodymyrem Zełenskim wsiąść do samolotu i polecieć do Moskwy. Ja, jako gwarant bezpieczeństwa, mógłbym wsiąść z nim i polecieć do Moskwy, porozmawiać – zaproponował.

Jednocześnie białoruski przywódca wyraził przypuszczenie, że ukraiński prezydent nie skorzysta z jego oferty. Jeśli się nie zgodzi, niech walczy. Niech sam rusza na front z karabinem i walczy – dodał.