12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski: Rekordowa frekwencja i sportowe emocje w Krakowie

RMF24

Już 11 października Kraków stanie się stolicą biegaczy. Na starcie 12. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego stanie aż 18 tysięcy uczestników, co zapowiada nowy rekord frekwencji. Wydarzenie przyciągnie sportowców z całego świata, a meta tradycyjnie zlokalizowana będzie w sercu TAURON Areny Kraków.

Kraków ponownie stanie się areną sportowych zmagań na najwyższym poziomie. 12. PKO Cracovia Półmaraton Królewski, który odbędzie się 11 października, już teraz wzbudza ogromne emocje. Limit 18 tysięcy miejsc na liście startowej został wyczerpany na długo przed rozpoczęciem imprezy, co świadczy o niesłabnącej popularności tego wydarzenia. Wśród zgłoszonych zawodników znalazło się ponad 1000 biegaczy z zagranicy, reprezentujących aż 64 kraje.

Start półmaratonu zaplanowano na godzinę 10:00. Uczestnicy wyruszą na trasę, by po pokonaniu wymagających 21 kilometrów i 97,5 metra finiszować w niezwykłej scenerii – na płycie głównej TAURON Areny Kraków. To właśnie tam, w największej hali widowiskowo-sportowej w Polsce, czeka na nich niepowtarzalna atmosfera i gorący doping tysięcy kibiców.

Wyjątkowa oprawa i bogata infrastruktura

TAURON Arena Kraków stanie się nie tylko metą, ale również centrum całego wydarzenia. W jej wnętrzach zlokalizowane zostaną biuro zawodów, szatnie, depozyt oraz specjalne targi EXPO, gdzie uczestnicy i kibice będą mogli zapoznać się z ofertą partnerów imprezy. Organizatorzy zadbali o każdy detal, by zarówno zawodnicy, jak i ich rodziny oraz kibice, mogli przeżyć niezapomniane chwile w komfortowych warunkach.

Zainteresowanie półmaratonem z roku na rok jest coraz większe. Finisz w TAURON Arenie Kraków to przeżycie, które zostaje w pamięci na długo – podkreślają organizatorzy.

Rywalizacja dla każdego: od profesjonalistów po amatorów

Na trasie półmaratonu spotkają się zarówno doświadczeni biegacze, jak i debiutanci, którzy postanowili zmierzyć się z dystansem ponad 21 kilometrów. Poza klasyfikacją generalną przewidziano także liczne dodatkowe kategorie. Zawodnicy będą mogli rywalizować w grupach wiekowych, a także w specjalnych klasyfikacjach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.

Nie zabraknie także rywalizacji branżowych – na trasie pojawią się nauczyciele, studenci, pracownicy naukowi, fizjoterapeuci, leśnicy, policjanci oraz aktorzy. Dla tych ostatnich przygotowano wyjątkową inicjatywę pod hasłem „Wyścig po marzenia”, poświęconą 13-letniemu Patrykowi, podopiecznemu Fundacji Mam Marzenie. To dowód na to, że półmaraton to nie tylko sport, ale także okazja do niesienia pomocy i integracji różnych środowisk.

Medal z królewskim akcentem

Tegoroczny medal 12. PKO Cracovia Półmaratonu Królewskiego nawiązuje do postaci Kazimierza Wielkiego – króla, który zapisał się złotymi zgłoskami w historii Krakowa. Inspiracja tym władcą podkreśla królewski charakter imprezy oraz nawiązuje do bogatej tradycji i historii miasta. Medal jest częścią Królewskiej Triady Biegowej – serii wydarzeń, których symbole łączą się w wyjątkową opowieść o Krakowie.

Dla najbardziej wytrwałych przygotowano specjalne trofeum – osoby, które ukończą zarówno półmaraton, jak i TAURON 23. Cracovia Maraton oraz 19. PGE Bieg Trzech Kopców, otrzymają odlaną z metalu kompozycję, która połączy elementy wszystkich trzech medali. To prestiżowe wyróżnienie, które z pewnością będzie dumą każdego biegacza.

Bieg dla każdego: „Czaniecka Piątka”

Organizatorzy nie zapomnieli także o tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z bieganiem lub preferują krótsze dystanse. W ramach wydarzenia odbędzie się bieg na 5 km – „Czaniecka Piątka”. Limit uczestników wynosi 2500 osób. W biegu mogą wziąć udział także młodzi sportowcy powyżej 13. roku życia.

Start „Czanieckiej Piątki” zaplanowano równolegle z półmaratonem, a meta – podobnie jak w głównym biegu – usytuowana będzie na płycie TAURON Areny Kraków. To szansa, by poczuć wyjątkową atmosferę wielkiego wydarzenia i zakończyć bieg w tej samej, niepowtarzalnej scenerii co półmaratończycy.