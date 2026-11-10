Kraków po zamachu szykuje zmiany. Co z wjazdem samochodów na Rynek?

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Po sobotnich tragicznych wydarzeniach na Rynku Głównym w Krakowie władze miasta zapowiadają montaż żelbetonowych zabezpieczeń. W najbliższych dniach na drogach dojazdowych do Rynku Głównego i Małego Rynku pojawią się natomiast tymczasowe bariery. Miasto pracuje również nad docelowym systemem zabezpieczeń.

Kraków zapowiada pierwsze konkretne działania po sobotnim zamachu na Rynku Głównym. Na drogach dojazdowych do Rynku Głównego i Małego Rynku mają zostać ustawione żelbetowe elementy, które ograniczą możliwość wjazdu samochodów.

O planowanych zmianach mówił w rozmowie z RMF FM Łukasz Gibała, podkreślając, że pierwsze bariery mają stanąć w centrum jeszcze w tym roku, a kolejne zostaną zamontowane w przyszłym.

Pierwsze bariery staną w centrum jeszcze w tym roku, kolejne w przyszłym roku. Była również rozmowa z komendantem policji o zwiększeniu liczby patroli – powiedział.

Podobne rozwiązanie było stosowane w Krakowie w poprzednich latach, m.in. podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego. Żelbetowe zapory mają utrudnić, a w założeniu uniemożliwić, nieuprawniony wjazd pojazdów na obszar, na którym każdego dnia przebywają tysiące osób.

Równolegle miasto rozpoczęło prace nad przygotowaniem docelowego systemu zabezpieczeń. Ma on zapewnić wyższy poziom ochrony osobom przebywającym w ścisłym centrum Krakowa.

Miasto konsultuje rozwiązania ze służbami

Władze Krakowa podkreślają, że Rynek Główny i jego okolice wymagają szczególnych zabezpieczeń ze względu na dużą liczbę mieszkańców i turystów. Trwają analizy dotyczące możliwych rozwiązań technicznych. Ich wyniki mają być znane w najbliższych dniach.

Projekt docelowych zabezpieczeń będzie konsultowany między innymi z policją, Państwową Strażą Pożarną oraz Krakowskim Pogotowiem Ratunkowym.

Miasto chce bowiem pogodzić dwa cele: skuteczne uniemożliwienie nieuprawnionego wjazdu samochodów na Rynek oraz zapewnienie swobodnego dostępu służbom ratunkowym w sytuacjach wymagających interwencji.

Jak dowiedziała się „Gazeta Krakowska”, we wtorek 10 listopada ma się rozpocząć montaż wokół Rynku separatorów, czyli podnoszonych blokad antyterrorystycznych - podobnych do tych, jakie są na ul. Stolarskiej w pobliżu ambasad.

Kraków: Kiedy pojawią się żelbetonowe zabezpieczenia?

Termin realizacji będzie zależał od kolejnych uzgodnień i procedur administracyjnych. Konieczne będzie m.in. uzyskanie zgody konserwatora zabytków, a także przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na razie miasto koncentruje się na rozwiązaniach tymczasowych, które mają poprawić bezpieczeństwo w centrum w najbliższym czasie. Docelowy system zabezpieczeń ma zostać przygotowany po przeprowadzeniu analiz i konsultacji ze służbami.