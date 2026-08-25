Kraków bez zakazu fajerwerków. Miasto nie zaskarży wyroku WSA

RMF24

Zakaz używania fajerwerków, petard i innych widowiskowych materiałów pirotechnicznych w Krakowie przestał obowiązywać. Urząd Miasta Krakowa nie wniósł skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na czerwcowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił uchwałę radnych.

Jak przekazała Dominika Jaźwiecka-Bujalska z biura prasowego Urzędu Miasta Krakowa, po analizie uzasadnienia wyroku zdecydowano, że składanie skargi kasacyjnej nie miałoby dużych szans powodzenia.

Po przeanalizowaniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz argumentacji przedstawionej w uzasadnieniu uznano, że wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego zapewne wiązałoby się z niewielkimi szansami na utrzymanie uchwały w mocy – powiedziała.

WSA wskazał, że podczas podejmowania uchwały doszło do przekroczenia ustawowego upoważnienia do wydawania przepisów porządkowych. Sąd zakwestionował też zbyt szeroki zakres zakazu.

Sąd unieważnił uchwałę w całości

30 czerwca Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił w całości uchwałę Rady Miasta Krakowa. Dokument zakazywał przez cały rok używania fajerwerków, petard, ogni sztucznych i innych widowiskowych materiałów pirotechnicznych.

Zakaz obejmował nie tylko przestrzeń publiczną. Dotyczył także terenów prywatnych, jeśli odpalanie pirotechniki mogło oddziaływać na miejsca dostępne publicznie.

Przepisy zostały przyjęte przez radnych w listopadzie 2025 roku i zaczęły obowiązywać od początku 2026 roku. Ich celem miała być ochrona życia, zdrowia i spokoju mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Egzekwowaniem zakazu miała zajmować się straż miejska.

Uchwałę do WSA zaskarżył wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Wątpliwości urzędu wojewódzkiego dotyczyły przede wszystkim tego, czy rada miasta mogła wprowadzić regulacje, które są już objęte przepisami ustawowymi i kodeksem wykroczeń.

Prawnicy wojewody wskazywali również na możliwą nieprecyzyjność zapisów, potencjalne ograniczenie konstytucyjnej swobody działalności gospodarczej oraz objęcie zakazem również takich materiałów pirotechnicznych, które – ich zdaniem – nie powodują wysokiego zagrożenia dla zdrowia, życia, mienia czy środowiska.

Z uchwałą od początku nie zgadzało się także Stowarzyszenie Importerów i Dystrybutorów Pirotechniki. Organizacja bezskutecznie apelowała o wstrzymanie głosowania nad dokumentem.