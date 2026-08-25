Koniec wakacji. Zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie już od soboty

RMF24

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza, że pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie muszą przygotować się na spore zmiany. Już w sobotę, 29 sierpnia, w życie wejdzie nowy rozkład jazdy autobusów. Z kolei dwa dni później, w poniedziałek, 31 sierpnia, zmiany obejmą także tramwaje – wszystko w związku z planowanym zakończeniem remontu torowiska na ul. Limanowskiego. Co z tramwajem do Mistrzejowic?

Wakacje powoli dobiegają końca, a to oznacza zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

Wprowadzenie nowego rozkładu jazdy autobusów zaplanowano na sobotę, 29 sierpnia. Nieco później, w poniedziałek, 31 sierpnia, w związku z planowanym zakończeniem remontu fragmentu torowiska na ul. Limanowskiego, nastąpią również zmiany w kursowaniu tramwajów

Nowe trasy i częstsze kursy

Wśród powakacyjnych nowości w krakowskiej komunikacji miejskiej znalazły się m.in. nowe trasy dla linii autobusowych nr 113 i 183.

Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania popularnej linii nr 300 – przez cały dzień autobusy będą odjeżdżać co 10 minut.

To jednak nie koniec zmian dla pasażerów. W odpowiedzi na liczne zgłoszenia mieszkańców częściej kursować będzie również linia tramwajowa nr 52 w weekendy – również co 10 minut.

Kiedy pojedziemy nową linią do Mistrzejowic?

Mieszkańcy Krakowa z niecierpliwością czekają na uruchomienie nowej linii tramwajowej KST do Mistrzejowic. Zgodnie z aneksem do umowy, „31 sierpnia wyznaczony jest jako pierwszy dzień dostępności – czyli dzień, w którym nie tylko ustaną wszelkie przeszkody, by tramwaje mogły kursować nową linią, ale zakończą się prace i zostanie wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie inwestycji” – informują urzędnicy.

Jednak, jak informują urzędnicy, miasto przygotowuje się również na wariant późniejszego oddania inwestycji, biorąc pod uwagę obecne tempo prac.

Choć wykonawca inwestycji, firma Gülermak, podtrzymuje termin oddania nowej linii tramwajowej, zaplanowane na koniec sierpnia zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej nie obejmują jeszcze nowej siatki połączeń związanej z trasą do Mistrzejowic.

Gdzie szukać szczegółów?

Wszystkie szczegóły dotyczące zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej w Krakowie można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Publicznego.

Warto śledzić na bieżąco komunikaty.