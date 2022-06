Zaczyna brakować miejsc w krakowskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Od początku wojny w Ukrainie trafiają tam psy i koty zza wschodniej granicy, a lato to czas, kiedy jest tam znacznie więcej zwierząt. By zachęcić do adopcji zwierząt i wspomóc schronisko, w sobotę organizowany jest charytatywny ,,Koncert Chopinowski. Dla bezdomnych zwierząt - ofiar wojny w Ukrainie".

/ Shutterstock Utwory Chopina zagra japońska pianistka Atsuko Ogawa. Wstęp na koncert jest bezpłatny, a zebrane w jego trakcie darowizny zostaną przeznaczone na ukraińskie zwierzęta przebywające w krakowskim schronisku. Niemal wszystkie nadają się już do adopcji. Są już po miareczkowaniu, są bezpieczne i w związku z tym bardzo zachęcamy do ich adopcji. Tym bardziej, że zaczyna się okres wakacyjny i przybywa zwierząt w oknach życia. Boimy się przepełnienia schroniska - mówiła Jadwiga Osuch, prezes Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, z którą rozmawiał nasz reporter Marek Wiosło. / KTOZ / Do schroniska przy ul. Rybnej przywieziono 98 psów i 21 kotów z Ukrainy, niewiele z nich znalazło dom, nie ma też możliwości przyjęcia kolejnych. Nie możemy wziąć zwierząt, którym nie zagwarantujemy odpowiednich warunków bytowych - mówi Jadwiga Osuch. I przywołuje sytuację, kiedy Ukrainiec mieszkający od dłuższego czasu w Polsce przyprowadził swoje psy i płakał, bo zdecydował się, że pojedzie do swojego kraju walczyć, a nie miał co zrobić ze zwierzakami, na szczęście znalazły one bardzo dobre domy . Ludziom bardzo ciężko jest rozstawać się z tymi zwierzętami. Prowadzimy również doraźną pomoc na Floriańskiej rozdając karmę, obroże, smycze, miseczki, ale darów jest coraz mniej - podkreśliła Jadwiga Osuch. Dlatego KTOZ apeluje o wsparcie. Współorganizatorem sobotniego koncertu jest Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu. Koncert rozpocznie się o g. 17 na parkingu przed schroniskiem przy ulicy Rybnej. Organizatorzy zachęcają do skorzystania z komunikacji miejskiej, z pętli Salwator można dojechać liniami autobusowymi: 109, 209, 229, 239, 249, 259, 269. Zobacz również: Kolonoskopia: 20 minut, które ratuje życie. W Szpitalu Żeromskiego zrobisz bezpłatne badanie

Pochód Lajkonika tuż, tuż. "To mit założycielski Krakowa"