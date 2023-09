Kierowca dacii, która zderzyła się z osobówką w miejscowości Będzieszyna koło Czchowa, uciekł z miejsca wypadku. Policja prosi osoby, które go spotkają, o kontakt z najbliższą komendą.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Gorąca Linia RMF FM

O wypadku w miejscowości Będzieszyna informowaliśmy przed południem.

Na drodze krajowej nr 75 zderzył się van z osobówką. Jak ustalili reporterzy RMF FM, większy samochód był taksówką. W tym pojeździe znajdowało się aż dziewięć osób, w tym dwoje dzieci, choć auto było zarejestrowane na siedem osób. Taksówką podróżowali prawdopodobnie obywatele Turcji.

Jak mówią policjanci, kierowca może być w szoku i mieć obrażenia. Zapewne będzie szukał pomocy, więc osoby, które napotkają rannego, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji.

Prawdopodobnie to właśnie kierowca dacii doprowadził do wypadku. Wstępne ustalenia mówią o tym, że to właśnie ten pojazd z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwny pas ruchu i doprowadził do zderzenia z toyotą.

Pozostałe osoby ranne w wypadku zostały przetransportowane do szpitali w Tarnowie, Brzesku, Bochni, Limanowej i Nowego Sącza.

Z informacji strażaków wynika, że wśród 11 poszkodowanych jest dwoje dzieci w wieku 3 i 4 lat, a także jeden nastolatek.