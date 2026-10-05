RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Kardynał Ryś wezwany przed sąd. Jest nowa data w procesie o gigantyczne zadośćuczynienie

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 5 października (14:30)

Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył nowy termin przesłuchania metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia w procesie dotyczącym wykorzystywania seksualnego przez księdza. Hierarcha został wezwany jako przedstawiciel Archidiecezji Krakowskiej, która jest pozwana przez ofiarę domagającą się 20 milionów złotych zadośćuczynienia.

Kardynał Ryś wezwany przed sąd. Jest nowa data w procesie o gigantyczne zadośćuczynienie
Fot. ANNA KACZMARZ / POLSKA PRESS/Polska Press/East News /East News

Przesłuchanie kardynała Rysia – nowy termin

30 listopada to data, na którą Sąd Okręgowy w Krakowie przełożył przesłuchanie kardynała Grzegorza Rysia  w procesie wytoczonym kurii przez ofiarę wykorzystana seksualnego przez księdza.

Duchowny został wezwany do osobistego stawiennictwa jako przedstawiciel strony pozwanej – Archidiecezji Krakowskiej. Początkowo planowano przesłuchać metropolitę dzisiaj, jednak sąd zdecydował o zmianie terminu.

Sędzia Monika Szczepaniec-Czech podkreśliła, że obecność kardynała jest obowiązkowa. Hierarcha, który pojawił się w sądzie, zadeklarował, że „chcę raczej pomóc niż przeszkadzać, więc się stawi”.

 Ofiara domaga się milionów

Proces został wytoczony przez Janusza Szymika, który domaga się od Archidiecezji Krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim 20 milionów złotych zadośćuczynienia za krzywdy związane z wykorzystywaniem seksualnym, do którego miało dochodzić w latach 1984-1989. Sprawcą miał być ks. Jan W.

Adwokaci Szymika wnioskowali o przesłuchanie kardynała Rysia, a w sierpniu w tej samej sprawie zeznawał już kardynał Stanisław Dziwisz.

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu Janusz Szymik spotkał się z kardynałem Rysiem. Jak relacjonował mediom, podczas rozmowy usłyszał od hierarchy słowo „przepraszam”.

W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przyznał Szymikowi zadośćuczynienie za brak reakcji diecezji bielsko-żywieckiej na doniesienia o nadużyciach seksualnych.


Źródło: RMF24/PAP
chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Najważniejsze Fakty

Zobacz również

Dalsza część artykułu pod materiałem video: