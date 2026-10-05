Kardynał Ryś wezwany przed sąd. Jest nowa data w procesie o gigantyczne zadośćuczynienie

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Sąd Okręgowy w Krakowie wyznaczył nowy termin przesłuchania metropolity krakowskiego kardynała Grzegorza Rysia w procesie dotyczącym wykorzystywania seksualnego przez księdza. Hierarcha został wezwany jako przedstawiciel Archidiecezji Krakowskiej, która jest pozwana przez ofiarę domagającą się 20 milionów złotych zadośćuczynienia.

Przesłuchanie kardynała Rysia – nowy termin

30 listopada to data, na którą Sąd Okręgowy w Krakowie przełożył przesłuchanie kardynała Grzegorza Rysia w procesie wytoczonym kurii przez ofiarę wykorzystana seksualnego przez księdza.

Duchowny został wezwany do osobistego stawiennictwa jako przedstawiciel strony pozwanej – Archidiecezji Krakowskiej. Początkowo planowano przesłuchać metropolitę dzisiaj, jednak sąd zdecydował o zmianie terminu.

Sędzia Monika Szczepaniec-Czech podkreśliła, że obecność kardynała jest obowiązkowa. Hierarcha, który pojawił się w sądzie, zadeklarował, że „chcę raczej pomóc niż przeszkadzać, więc się stawi”.

Ofiara domaga się milionów

Proces został wytoczony przez Janusza Szymika, który domaga się od Archidiecezji Krakowskiej i parafii w Międzybrodziu Bialskim 20 milionów złotych zadośćuczynienia za krzywdy związane z wykorzystywaniem seksualnym, do którego miało dochodzić w latach 1984-1989. Sprawcą miał być ks. Jan W.

Adwokaci Szymika wnioskowali o przesłuchanie kardynała Rysia, a w sierpniu w tej samej sprawie zeznawał już kardynał Stanisław Dziwisz.

Jeszcze przed rozpoczęciem procesu Janusz Szymik spotkał się z kardynałem Rysiem. Jak relacjonował mediom, podczas rozmowy usłyszał od hierarchy słowo „przepraszam”.

W ubiegłym roku Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej przyznał Szymikowi zadośćuczynienie za brak reakcji diecezji bielsko-żywieckiej na doniesienia o nadużyciach seksualnych.