Jubileusz 35-lecia Dzielnic Miasta Krakowa w rytmie RMF FM i Krakowskiego Forum Kultury

RMF24

Muzyka, taniec, ludzie – pod tym hasłem 29 sierpnia tereny zielone TAURON Areny Kraków staną się miejscem wielkiego, międzypokoleniowego święta mieszkańców Krakowa. Jubileusz 35-lecia Dzielnic Miasta Krakowa będzie wyjątkową okazją do wspólnego spędzenia czasu, poznania lokalnych inicjatyw oraz odkrywania różnorodności kultury i aktywności społecznej osiemnastu krakowskich dzielnic.

Organizatorzy przygotowali całodniowy program pełen muzyki, tańca i artystycznych prezentacji. Na scenie zaprezentują się przedstawiciele poszczególnych dzielnic, odbędzie się koncert 4ART KWINTET oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”. Wieczór zwieńczy potańcówka z DJ-em pod hasłem „Zatańcz i pokaż energię naszych dzielnic!”.

O godz. 19:30 na scenie przed TAURON Areną Kraków odbędzie się finał konkursu „Twoje 5 minut”, realizowany wspólnie z RMF FM. Przed publicznością zaprezentują się wybrane wokalne talenty, które zmierzą się w walce o szczególną nagrodę. Ich występy ocenią znani i lubiani jurorzy.

Na zwycięzcę czeka zaproszenie do udziału w profesjonalnej Live Session RMF FM oraz szansa na pojawienie się na antenie największej komercyjnej rozgłośni radiowej w Polsce.

Jubileusz Dzielnic Miasta Krakowa nawiązuje do utworzenia w 1991 roku obecnego systemu samorządowych dzielnic Krakowa. Od 35 lat dzielnice współtworzą rozwój miasta, odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i budują sąsiedzkie więzi. Jubileuszowe wydarzenie będzie więc nie tylko okazją do wspólnego świętowania, lecz także przestrzenią do pokazania bogactwa i różnorodności lokalnych działań, które od lat współtworzą tożsamość Krakowa.

Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w każdym wieku – rodzinach z dziećmi, młodzieży, dorosłych i seniorach. Na uczestników czekać będą również strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci oraz namioty krakowskich dzielnic, w których będzie można poznać ich działalność, inicjatywy i projekty.

PROGRAM

14:00 – rozpoczęcie wydarzenia

14:00 – prezentacje artystyczne Dzielnic Miasta Krakowa

17:00 – koncert 4ART KWINTET

18:30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”

19:00 – część oficjalna

19:30 – finał konkursu „Twoje 5 minut”

21:00 – potańcówka z DJ-em

Zapraszamy do wspólnego świętowania 35-lecia Dzielnic Miasta Krakowa – spotkajmy się, poznajmy bliżej i razem pokażmy energię naszych dzielnic!

Organizatorem wydarzenia jest Krakowskie Forum Kultury, we współpracy z Miastem Kraków i Radami Dzielnic. Partnerem strategicznym wydarzenia jest RMF FM.