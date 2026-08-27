Jubileusz 35-lecia Dzielnic Miasta Krakowa w rytmie RMF FM i Krakowskiego Forum Kultury

Organizatorzy przygotowali całodniowy program pełen muzyki, tańca i artystycznych prezentacji. Na scenie zaprezentują się przedstawiciele poszczególnych dzielnic, odbędzie się koncert 4ART KWINTET oraz występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”. Wieczór zwieńczy potańcówka z DJ-em pod hasłem „Zatańcz i pokaż energię naszych dzielnic!”.
O godz. 19:30 na scenie przed TAURON Areną Kraków odbędzie się finał konkursu „Twoje 5 minut”, realizowany wspólnie z RMF FM. Przed publicznością zaprezentują się wybrane wokalne talenty, które zmierzą się w walce o szczególną nagrodę. Ich występy ocenią znani i lubiani jurorzy.
Na zwycięzcę czeka zaproszenie do udziału w profesjonalnej Live Session RMF FM oraz szansa na pojawienie się na antenie największej komercyjnej rozgłośni radiowej w Polsce.
Jubileusz Dzielnic Miasta Krakowa nawiązuje do utworzenia w 1991 roku obecnego systemu samorządowych dzielnic Krakowa. Od 35 lat dzielnice współtworzą rozwój miasta, odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności i budują sąsiedzkie więzi. Jubileuszowe wydarzenie będzie więc nie tylko okazją do wspólnego świętowania, lecz także przestrzenią do pokazania bogactwa i różnorodności lokalnych działań, które od lat współtworzą tożsamość Krakowa.
Program został przygotowany z myślą o mieszkańcach w każdym wieku – rodzinach z dziećmi, młodzieży, dorosłych i seniorach. Na uczestników czekać będą również strefa gastronomiczna, strefa zabaw dla dzieci oraz namioty krakowskich dzielnic, w których będzie można poznać ich działalność, inicjatywy i projekty.
PROGRAM
- 14:00 – rozpoczęcie wydarzenia
- 14:00 – prezentacje artystyczne Dzielnic Miasta Krakowa
- 17:00 – koncert 4ART KWINTET
- 18:30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca „Krakowiacy”
- 19:00 – część oficjalna
- 19:30 – finał konkursu „Twoje 5 minut”
- 21:00 – potańcówka z DJ-em
Zapraszamy do wspólnego świętowania 35-lecia Dzielnic Miasta Krakowa – spotkajmy się, poznajmy bliżej i razem pokażmy energię naszych dzielnic!
Organizatorem wydarzenia jest Krakowskie Forum Kultury, we współpracy z Miastem Kraków i Radami Dzielnic. Partnerem strategicznym wydarzenia jest RMF FM.