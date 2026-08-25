Godzina ciszy na Solnej. „Nielegalne wyścigi są chlebem powszednim w Krakowie”

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„Godziną ciszy" mieszkańcy Krakowa uczcili ofiary sobotniego wypadku przy ulicy Solnej w Podgórzu. Swoją obecnością na miejscu tej tragedii chcieli także nagłośnić problem z bezpieczeństwem na krakowskich drogach. W sobotę w tym miejscu zginęło małżeństwo, w które uderzył samochód. 8-miesięczne dziecko pary nadal przebywa w szpitalu.

W wyniku sobotniego wypadku zginęli rodzice ośmiomiesięcznego chłopca. Dziecko w stanie ciężkim przebywa w szpitalu. Sprawcą jest 26-letni Hubert B., który – według ustaleń śledczych – z powodu nadmiernej prędkości stracił panowanie nad samochodem i wjechał w znajdującą się na chodniku rodzinę. Mężczyzna usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i został tymczasowo aresztowany.

„Politycy, policjo odwagi”

Spontanicznie zwołana „Godzina ciszy na Solnej” zgromadziła mieszkańców Krakowa, którzy przez godzinę stali w miejscu, gdzie doszło do wypadku. Dzieci na jezdni wymalowały kredą pasy przejścia dla pieszych. Obok napisano: „Politycy, policjo odwagi”, a pod spodem mieszkańcy dopisywali nazwy ulic, na których dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości i nielegalnych wyścigów samochodów.

Wydarzenie „Godzina ciszy na Solnej”. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Uczestnicy protestu na jezdni ułożyli tablice z hasłami: „Chodzi o życie”, „Bezpieczna droga do szkoły, pracy i parku to nie luksus”, „Ile jeszcze osób musi zginąć, żeby coś się zmieniło”, „Dość bierności państwa”, „Stop zabójcom drogowym”, „Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach”, „Chcemy zmian, chodzi o życie”.

„Wyścigi są chlebem powszednim w Krakowie”

Jak mówił jeden z uczestników protestu, „nielegalne wyścigi są chlebem powszednim w Krakowie, a głośne wydechy samochodów słyszy się bardzo często”. Zwracał przy tym uwagę na brak odpowiedniej reakcji ze strony policji.

Przyszliśmy ze względu na pamięć o osobach, które tutaj straciły życie, zostały zabite. Żeby może jako lokalni mieszkańcy coś zrobić, żeby to milczenie zostało usłyszane – zaznaczyła jedna z protestujących.

Wydarzenie „Godzina ciszy na Solnej”. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Ktoś inny zwracał uwagę, że jezdnia w miejscu, gdzie doszło do wypadku jest szeroka i zachęca do tzw. driftowania. Postulował ustawienie szykan i progów zwalniających uniemożliwiających przekraczanie dozwolonej prędkości.

Wszyscy podkreślali, że oczekują podjęcia realnych działań ze strony władz miasta i policji, mających na celu ukrócenie łamania przepisów drogowych przez kierowców.

Aktywiści, którzy zorganizowali protest, podkreślili: „Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach. Nie chcemy bać się spacerować z dziećmi. Nie chcemy bać się o naszych seniorów i rodziny. Nie chcemy dłużej słyszeć, że się nie da, że nie ma zgody, nie ma woli albo pieniędzy”.

Przytoczyli również dane z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) za 2025 r., zgodnie z którymi Kraków miał najwięcej wypadków drogowych ze wszystkich miast wojewódzkich w Polsce – 941. To o ponad 100 więcej niż Łódź i o ponad 250 więcej niż Warszawa.

Wydarzenie „Godzina ciszy na Solnej”. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Kracik zapowiada zmiany

We wtorek pełniący funkcję prezydenta miasta Stanisław Kracik poinformował, że wizja lokalna przeprowadzona z udziałem m.in. policji wykazała, że ze strony miasta nie było zaniedbań w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie, gdzie w sobotę doszło do śmiertelnego potrącenia rodziny. W ciągu najbliższych dni – zapowiedział – ustawione zostaną tam progi zwalniające, które zwiększą bezpieczeństwo. Obecnie obwiązuje tam ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wydarzenie „Godzina ciszy na Solnej”. Fot. Łukasz Gągulski / PAP

Według wstępnych ustaleń biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, Volkswagen Golf kierowany przez Huberta B. jechał z prędkością około 70 km/h, czyli ponad dwukrotnie większą niż dopuszczalna maksymalna prędkość na tym obszarze.