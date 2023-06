38-letni mieszkaniec Tarnowa podejrzany o podpalenie jest znany policji, zostanie prawdopodobnie jutro przesłuchany. "Podczas wstępnych rozmów z policjantami przyznał się do zarzucanego mu czynu, natomiast o przesłuchaniu będziemy mówić w prokuraturze" - powiedział asp. sztab. Paweł Klimek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

/ Fotografia Ratownicza Konrad Sikorski / Gorąca Linia RMF FM

Pożar w bloku przy ul. Przemysłowej w Tarnowie wybuchł przed północą. Ogień pojawił się na klatce schodowej. W wyniku zdarzenia do szpitala trafiło w sumie 12 osób.

W nocy pojawiła się informacja o 3 osobach w stanie ciężkim, ale ten stan się poprawił. Wszystkie osoby są w stanie dobrym, niezagrażającym życiu - powiedział asp. szt. Paweł Klimek w trakcie konferencji prasowej zwołanej około godziny 12.

"Jest to podpalenie"

Jak powiedział rzecznik tarnowskiej policji, "zebrany materiał dowodowy - z kamer monitoringu, jak i pierwsze ślady zebrane na miejscu pożaru - świadczy o tym, że jest to podpalenie".

Został zatrzymany 38-letni mieszkaniec Tarnowa, na chwilę obecną bez stałego zamieszkania. Został zatrzymany przed południem przez tarnowskich policjantów, którzy pracują nad tą sprawą - podał mundurowy.

38-latek w tym momencie znajduje się w policyjnej izbie zatrzymań. Będzie odpowiadał za spowodowanie zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia wielkich rozmiarów. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - przekazał asp. szt. Paweł Klimek.

Przesłuchanie podejrzanego o podpalenie mężczyzny prawdopodobnie odbędzie się jutro. Jak dodał policjant, "podczas wstępnych rozmów z policjantami przyznał się do zarzucanego mu czynu".

Kim jest zatrzymany 38-latek?

Jest to mężczyzna znany tarnowskim policjantom, on jest multirecydywistą. Przestępstwa, jakie mu wcześniej zarzucaliśmy to przeciwko zdrowiu i życiu, przeciwko mieniu, w tym momencie zarzucamy mu i przeciwko życiu i mieniu - wyjaśnił tarnowski mundurowy.

Mieszkał generalnie na terenie miasta, najczęściej w PONON-ie (Punkt opieki nad osobami nietrzeźwymi - red.) - zaznaczył policjant.

Jak dodał asp. szt. Klimek, 38-latek "nie miał na koncie żadnych podpaleń, miał na koncie rozboje, kradzieże, włamania i różne przestępstwa przeciwko życiu".

Policja na razie nie informuje o motywach działania podejrzanego.

Co dalej z mieszkańcami bloku?

Jak podał oficer prasowy KMP w Tarnowie, "w tym momencie pracują tam policjanci wraz z biegłymi, którzy będą to wszystko oceniać".

Na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do budynku - mówił około południa.

Nocny pożar w Tarnowie

Do nocnej akcji gaśniczej bloku w Tarnowie skierowano ponad 70 strażaków.

Na miejscu pożaru obecny był prezydent Tarnowa Roman Ciepiela. Miasto podstawiło autobus, aby ewakuowani mieszkańcy mogli się ogrzać, dostarczono koce, ciepłą odzież i gorące napoje. Wszystkie ewakuowane osoby, które nie udały się do swoich rodzin lub znajomych, miały możliwość czasowego schronienia się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i byłej bursie szkolnej.

Ogień był przede wszystkim w klatce schodowej, nie mamy informacji, aby przedostał się do mieszkań, jednak przez pewien czas część z nich, z powodu zadymienia, może nie nadawać się do zamieszkania i ich lokatorom zapewniamy mieszkania na najbliższe dni i inną pomoc, której będą potrzebowali. Inspektorzy budowlani dopiero ocenią, kiedy będę mogli wrócić do siebie - poinformował w czwartek nad ranem prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.