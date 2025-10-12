Tysiące biegaczy opanowały dziś Kraków – wszystko za sprawą jednej z największych imprez biegowych w Polsce. Trwa 11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski. Na starcie imprezy jest nasz wóz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Biegacze ruszyli o godz. 10:00. Jaką trasą pokonują? Gdzie w stolicy Małopolski trzeba spodziewać się utrudnień?

11. PKO Cracovia Półmaraton Królewski wystartował

Ani 11 st. C, ani mżawka, która od niedzielnego poranka występuje w Krakowie, nie popsuły nastroju biegaczom, którzy wystartowali w 11. PKO Cracovia Półmaratonie Królewskim. Jak mówili o poranku reporterowi RMF FM, który im towarzyszy, to idealne warunki do walki o dobry czas - pozytywnie nastrajające i motywujące do pobicia "życiówki".

Uczestnicy półmaratonu wyruszyli o godz. 10:00 z ulicy Lema, sprzed krakowskiej Tauron Areny. Tam też będzie meta. Towarzyszy im nieustający doping kibiców oraz nasz żółty wóz.

Cracovia Półmaraton 2025 - trasa, utrudnienia, zamknięte ulice

W związku z imprezą w niedzielę należy spodziewać się utrudnień.

Trasa Cracovia Półmaratonu to: ul. Lema z prądem do al. Pokoju, w prawo w al. Pokoju, al. Pokoju z prądem do ul. Cystersów, ul. Cystersów do ul. Mogilskiej, w lewo w ul. Mogilską pod prąd, Rondo Mogilskie lewą stroną pod prąd, ul. Lubicz pod prąd – skręt w lewo w ul. Kopernika, ul. Kopernika pod prąd, ul. Westerplatte, przecięcie ul. Westerplatte w kierunku ul. Mikołajskiej, ul. Mikołajska pod prąd, Rynek Główny, ul. Grodzka, ul. Podzamcze, ul. Powiśle w lewo w ul. Zwierzyniecką, ul. Zwierzyniecka, w prawo w al. Krasińskiego, al. Krasińskiego prawą nitką z prądem do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, dalej al. Mickiewicza do nawrotu, przebiegnięcie na drugą stronę al. Mickiewicza, al. Mickiewicza do skrzyżowania z al. 3 Maja, w prawo na deptak przy al. 3 Maja, w lewo na deptak wzdłuż ul. Piastowskiej, w lewo ul. Na Błoniach, w lewo deptak przy al. Focha do al. Krasińskiego, al. Krasińskiego w prawą jezdnią pod prąd do Mostu Dębnickiego, ul. Konopnickiej pod prąd (cała szerokość) w stronę ul. Ludwinowskiej, ul. Ludwinowska (2/3 jezdni), Most Retmański, w lewo w ul. Rollego, wbiegnięcie na Bulwar Podolski do parkingu przy ul. Zabłocie, ul. Zabłocie (cała szerokość), w lewo pod Mostem Kotlarskim (cała szerokość), ul. G. Herlinga-Grudzińskiego, wybiegnięcie łącznicą pod prąd prawym pasem (1/2 jezdni) do ul. Dekerta, ul. Dekerta (cała szerokość), ul. Portowa, w lewo w ul. Stoczniowców (lewa strona), ul. Ofiar Dąbia (lewa strona do ul. Bajecznej), w prawo w al. Pokoju z prądem do przełączki z ul. Świtezianki, przebiegnięcie na drugą stronę al. Pokoju pod prąd do skrzyżowania z ul. Lema, w lewo ul. Lema pod prąd, ul. Lema jezdnią wschodnią pod prąd do skrzyżowania z ul. Dąbską, nawrót na wysokości ul. Dąbskiej, w lewo do TAURON Areny Kraków.

