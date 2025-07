Po intensywnych kilku dniach rywalizacji i trzech wymagających konkurencjach łódź Celka zajęła drugie miejsce w klasie AI podczas międzynarodowych zawodów Monaco Energy Boat Challenge 2025. Zespół AGH Solar Boat z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie specjalnie przystosował jednostkę do trybu autonomicznego, aby umożliwić jej start w nowo utworzonej kategorii w prestiżowym konkursie łodzi solarnych.

/ fot. KSAF AGH w Krakowie / Materiały prasowe

Rywalizacja w klasie AI obejmowała trzy konkurencje: AI Taxi, AI Docking i AI Slalom, w których testowano działanie zaawansowanych algorytmów oraz autonomicznych systemów nawigacyjnych w realistycznych warunkach na wodzie. Podczas pokonywania wyznaczonych tras liczył się nie tylko czas, ale przede wszystkim precyzja manewrów. Organizatorzy zadbali o wysoki poziom trudności - przykładem może być slalom wykonywany tyłem, który wymagał wyjątkowej dokładności i stabilności. Jak zawsze konkurencje dynamiczne poprzedziła szczegółowa inspekcja techniczna, którą zespół z AGH przeszedł pomyślnie jako jeden z pierwszych.

Udział w zawodach to dla zespołów nie tylko okazja do rywalizacji, ale również możliwość wysłuchania inspirujących TechTalków - prezentacji technologii zastosowanych w łodziach przez wybrane drużyny. To cenna przestrzeń do wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą.

/ fot. KSAF AGH w Krakowie / Materiały prasowe

Choć autonomiczna wersja Celki powstała z myślą o tym konkretnym wydarzeniu, od lat równolegle rozwijamy naszą główną łódź autonomiczną - Barkę. Start w Monako pozwolił nam rozszerzyć dotychczasowe doświadczenia i przetestować nowe rozwiązania w praktyce. Wracamy z nową energią, motywacją do dalszego rozwoju i miejscem na podium! - mówi zespół AGH Solar Boat. Wracamy z nową energią, motywacją do dalszego rozwoju i miejscem na podium!



Międzynarodowe zawody Monaco Energy Boat Challenge są organizowane przez Yacht Club de Monaco. Ich celem jest promocja innowacji i zrównoważonego rozwoju w żeglarstwie. Edycja 2025 odbyła się w dniach 1-5 lipca i zgromadziła ponad 40 zespołów z 20 krajów. Łodzie rywalizowały w czterech kategoriach startowych: energy class, open sea class, sealab oraz AI class.