Na ulice Krakowa wyjechał dziś pierwszy autobus zasilany wodorem. Obsługuje linię 128 z Płaszowa na Prądnik Czerwony. Jak zapowiada MPK w kolejnych dniach autobus będzie jeździł także na liniach 123 i 304.

Autobus zasilany wodorem / MPK Kraków /

W Krakowie już ponad osiem lat temu ruszyła pierwsza w Polsce regularna linia obsługiwana autobusami elektrycznymi. W tym roku została uruchomiona nowoczesna hala do obsługi tramwajów, na dachu której zostały zamontowane panele fotowoltaiczne. Od dzisiaj mieszkańcy i turyści przyjeżdżający do naszego miasta będą mogli podróżować zeroemisyjnym autobusem zasilanym wodorem. To nasze kolejne działanie, które potwierdza, że Kraków dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej - mówił przed wyjazdem autobusu na trasę prezydent Jacek Majchrowski.

Po krakowskich ulicach będzie kursował autobus miejski Solaris Urbino 12 hydrogen. Jest wyposażony w ogniwo wodorowe o mocy 70 kW i pięć zbiorników wodoru o łącznej pojemności ponad 35 kg. Po jednym pełnym tankowaniu może przejechać do 350 km. Pojazd jest całkowicie bezemisyjny, w procesie jego użytkowania wytwarzana jest para wodna.

Autobus będzie tankowany na mobilnej stacji Orlen Południe, zlokalizowanej na terenie zajezdni autobusowej w Płaszowie. Paliwo wodorowe produkowane będzie w hubie wodorowym w trzebińskiej biorafinerii tej spółki, o wydajności ok. 50 kg wodoru na godzinę. Dostawy będą odbywały się za pomocą "bateriowozu", w którym jest zmagazynowane 400 kilogramów paliwa.

Rozpoczęcie eksploatacji na linii regularnej pierwszego autobusu zasilanego wodorem to pierwszy krok do zakupu oraz eksploatacji pojazdów z takim napędem w przyszłości. W tym celu współpracujemy nie tylko z PKN Orlen, ale także z Politechniką Krakowską i Krakowskim Holdingiem Komunalnym. Dążymy do tego, aby udział pojazdów zeroemisyjnych był w naszej flocie coraz większy. Przewidujemy, że jeszcze w tym roku na krakowskich ulicach pojawią się zasilane wodorem autobusy innych producentów - mówił Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA w Krakowie.

Nowy autobus wodorowy dołącza do 79 autobusów elektrycznych, które już wożą pasażerów w Krakowie - w przyszłym roku flota elektryczna krakowskiego MPK ma być powiększona do ponad 120 pojazdów.