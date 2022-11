Trzy osoby, w tym dziecko, zostały ranne w wypadku w centrum Tarnowa. Samochód uderzony przez inne auto, którego kierowca wymusił pierwszeństwo, wjechał w grupę pieszych.

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Szujskiego i Szkotnik w Tarnowie.

Kierujący samochodem alfa romeo, jadąc od ulicy Klikowskiej wjechał na skrzyżowanie, nie zważając na czerwone światło. Uderzył w bok przejeżdżającego na zielonym świetle fiata punto. Samochód wyrzucony z toru jazdy obracał się wokół własnej osi i wjechał w stojących na chodniku pieszych - relacjonował w RMF FM rzecznik tarnowskiej policji asp. sztab. Paweł Klimek.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KMP Tarnów /

Do szpitala trafiło troje pieszych - dwie kobiety i dziecko w wieku ok. 12 lat. Przewieziono tam również kierowcę, który spowodował wypadek. On nie został ranny, ale zostanie przebadany na obecność alkoholu i innych środków odurzających w organizmie.



