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Kolejna osoba poszkodowana w zamachu opuściła szpital - poinformowało w środę wieczorem biuro wojewody małopolskiego. To druga osoba, która tego dnia wyszła ze szpitala. Tym samym w pięciu krakowskich lecznicach pozostaje sześcioro rannych.

Kobieta, o której wypisie poinformowało wieczorem biuro wojewody, hospitalizowana była w Szpitalu Uniwersyteckim.

Wcześniej wypisany pacjent, jak przekazano w komunikacie, przebywał w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II.

Dzisiaj Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II opuścił jeden z poszkodowanych w zamachu, do którego doszło 7 listopada w Krakowie. Jest to mężczyzna – podało biuro wojewody małopolskiego.

Sześciu rannych nadal jest hospitalizowanych w pięciu krakowskich szpitalach.

Zwrot ws. pochówku zamachowca z Krakowa. Bliscy zgłosili się po ciało Bliscy Michała O. chcą odebrać jego ciało. Złożenie formalnego wniosku do prokuratury ma nastąpić w najbliższych dniach. To otwiera drogę do organizacji pogrzebu 24-latka, który 7 listopada zabił na ulicach Krakowa sześć osób, a kilkanaście…

Atak na Rynku Głównym

Do zamachu doszło 7 listopada. Według informacji przekazanych przez służby, 24-letni sprawca wjechał samochodem na Rynek Główny w Krakowie, a następnie otworzył ogień do przypadkowych osób.

W ataku zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Tego samego dnia w mieszkaniu mężczyzny w Ostrowcu Świętokrzyskim policjanci znaleźli ciała jego ojca, matki i siostry. Wszystkie osoby miały obrażenia postrzałowe.

Okoliczności ataku oraz śmierci trzech członków rodziny sprawcy bada małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.