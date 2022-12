"To trudne i niepewne czasy dla wielu Polaków. Tym trudniejsze dla najbardziej potrzebujących" - mówi krakowski restaurator Jan Kościuszko. Już w niedzielę na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się 26. Wigilia dla bezdomnych i potrzebujących. Przygotowanych zostanie 50 tysięcy porcji świątecznych dań.

Wigilia na krakowskim Rynku w 2021 roku / Łukasz Gągulski / PAP

Na wielkim, wigilijnym stole będą: pierogi, barszcz czerwony z uszkami, bigos i świąteczne słodkości. Spotkanie rozpocznie się o g. 11.00

Do wspólnego stołu zapraszamy wszystkich, niezależnie od tego, co i ile posiadają oraz skąd pochodzą - mówi krakowski restaurator i filantrop Jan Kościuszko, pomysłodawca i organizator Wigilii dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących.

Jak przyznał, za każdym razem przygotowywanych jest ponad 50 tys. porcji potraw, a w tym roku ze względu na wojnę w Ukrainie i wysokie koszty życia liczba potrzebujących może być większa. Ta wigilia jest dla nich wszystkich i oni czują, że ktoś o nich dba, ktoś o nich myśli - i to ma drugi wymiar, nie tylko materialny, ale też ludzki - dodaje Jan Kościuszko i apeluje o to, by każdy z nas w swoim najbliższym otoczeniu znalazł kogoś, kto potrzebuje pomocy. Ugotujcie trochę więcej zupy, obejmijcie tych ludzi opieką całoroczną - mówił.

Jan Kościuszko o Wigilii na Rynku Józef Polewka / RMF24

Oprócz ciepłego posiłku potrzebujący dostaną paczki z produktami o przedłużonym terminie ważności.

Przygotowania do Wigilii i wielkie gotowanie już trwają. To był wyjątkowo trudny rok, więc spodziewamy się, że potrzebujących może być więcej niż zwykle. Jak zawsze będziemy starali się, żeby nikt nie odszedł od stołu głodny - mówił Michał Kościuszko.

Michał Kościuszko o przygotowaniach do Wigilii na krakowskim Rynkun Józef Polewka / RMF24

Dzięki wsparciu z krakowskiej Szkoły Aspirantów PSP na Rynku Głównym stanie namiot, w którym będzie działał w niedzielę szpital polowy. Będzie można skorzystać z konsultacji internistycznej, ortopedycznej, stomatologicznej i kardiologicznej oraz wykonywać badania krwi, EKG czy USG brzucha.

W akcję zaangażowani są lekarze i wolontariusze z Fundacji Przystań Medyczna, Centrum Dobroczynności Medycznej im. prof. Teresy Adamek-Guzik, Zakonu Maltańskiego i Klubu Absolwenta Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W tym roku chcemy udzielić przede wszystkim pomocy specjalistycznej. Stąd obecność stomatologów, kardiologów oraz ultrasonografistów, którzy będą wykonywać badania brzucha. Będziemy mieć też kilku endokrynologów i współpracujemy z Fundacją Przystań Medyczna, która pomaga nam w zaopatrywaniu ran - mówi dr hab. Bartłomiej Guzik, odpowiedzialny za organizację i koordynację działań szpitala polowego.

Dr Bartłomiej Guzik o Wigilii na krakowskim Rynku Józef Polewka / RMF24

Organizatorem akcji jest "Grupa Kościuszko M2B" oraz wchodząca w jej skład restauracja "W Starej Kuchni", gdzie przygotowywane są świąteczne potrawy. Wydarzenie jest wspierane także przez licznych patronów i sponsorów.