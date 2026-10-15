Znieważał 12-letniego Ukraińca, 61-latek trafił do aresztu

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61-letni mieszkaniec Starachowic (woj. świętokrzyskie) został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące po tym, jak publicznie znieważył i groził śmiercią 12-letniemu obywatelowi Ukrainy. Jak informuje prokuratura, powodem agresji miała być narodowość chłopca.

Na dwa miesiące aresztowany został 61-latek ze Starachowic podejrzany o publiczne znieważenie 12-letniego obywatela Ukrainy.

Groźby i niebezpieczne narzędzia

61-latek miał nie tylko znieważać słownie dziecko, ale także grozić mu pozbawieniem życia, używając przy tym siekiery i noża.

Jak poinformowała w czwartek prokuratura, powodem agresywnego zachowania mężczyzny miała być przynależności narodowościowa 12-latka.

Bezpośrednio po zdarzeniu mężczyznę zatrzymali policjanci, którzy znaleźli przy nim nóż. Po przedstawieniu zarzutów podejrzany przyznał się do stawianego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia.



Tymczasowy areszt

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz przekazał, że z uwagi na ujawnione okoliczności prokurator zdecydował o skierowaniu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd uwzględnił ten wniosek i zastosował wobec mężczyzny dwumiesięczny areszt.

Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.