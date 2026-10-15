Porwali i torturowali obywatela Ukrainy w Częstochowie. 6 mężczyzn stanie przed sądem

RMF24

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Sześciu mężczyzn w wieku od 26 do 63 lat odpowie przed sądem za brutalne porwanie i torturowanie obywatela Ukrainy w Częstochowie. Do dramatycznych wydarzeń doszło jesienią ubiegłego roku. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia do sądu.

Do porwania doszło w listopadzie 2025 roku na jednej z ulic Częstochowy.

Obywatel Ukrainy został wciągnięty do samochodu, a następnie z workiem na głowie przewieziony do garażu. Tam oprawcy bili go młotkiem i polewali wrzątkiem.

Jak wynika z ustaleń śledczych, sprawcy nie mieli litości dla swojej ofiary.

Zamknięcie w kontenerze i dramatyczna ucieczka

Po brutalnych torturach mężczyzna został przewieziony na teren jednej z firm w dzielnicy Zawodzie. Tam został unieruchomiony przy pomocy tzw. trytytek i zamknięty w kontenerze. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń, w tym złamania kości piszczelowej i oparzeń.

Wykorzystując moment nieuwagi napastników, udało mu się oswobodzić i uciec. Wsiadł do ciężarówki i samodzielnie dotarł do szpitala.

Śledczy ustalili, że motywem porwania była chęć odzyskania skradzionych narkotyków. Podejrzani nie przyznają się do winy.

Teraz akt oskarżenia trafił do sądu. Prokurator przedstawił im zarzuty pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem. Za takie przestępstwo grozi kara od 5 do nawet 25 lat więzienia.