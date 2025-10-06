W komisariacie w Twardogórze na Dolnym Śląsku doszło dziś do napadu na policjantkę. Agresor został zatrzymany przez innych funkcjonariuszy. „Będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszki” – powiedziała RMF MAXX starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjantka próbowała zatrzymać mężczyznę, który chciał uciec z komisariatu / Shutterstock

Niebezpieczna sytuacja wydarzyła się dziś po południu. Komisariat próbował opuścić mężczyzna, z którym w jednostce trwały policyjne czynności. Za nim ruszyła policjantka, która te czynności prowadziła.

Agresywny mężczyzna zaatakował policjantkę - kobieta doznała obrażeń głowy. Na szczęście są one powierzchowne i niewielkie.

Mężczyzna przy udziale pozostałych funkcjonariuszy z komisariatu został zatrzymany. Będzie odpowiadał za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszki - przekazała w rozmowie z reporterem RMF MAXX Piotrem Paszkowskim starsza aspirant Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Grozi za to grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.