Toporek w plecaku 16-latka. Kilkanaście interwencji policyjnych w świętokrzyskich szkołach

RMF24

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16-letniego ucznia, który przyniósł do szkoły toporek, zatrzymali policjanci w jednej ze szkół w powiecie kieleckim. To tylko jeden z kilkunastu przypadków w Świętokrzyskiem, kiedy mundurowi musieli interweniować i zabezpieczać niebezpieczne przedmioty, takie jak noże czy scyzoryki.

Policjanci od rana sprawdzają zgłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Interwencje w województwie świętokrzyskim miały miejsce głównie na terenie powiatów: kieleckiego, koneckiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego oraz skarżyskiego.

Jak informuje młodszy inspektor Kamil Tokarski, rzecznik świętokrzyskiego komendanta policji, wszystkie zgłoszenia są dokładnie weryfikowane.

W żadnym z przypadków nie doszło do eskalacji agresji. Żadne ze zgłoszeń nie dotyczyło użycia przemocy, nikt nie odniósł obrażeń – zapewnił Tokarski. Dodał również: Dotychczasowe nasze ustalenia wskazują na to, że uczniowie nie planowali z ich użyciem jakichś niebezpiecznych działań, po prostu mieli je przy sobie.

Nie tylko szkoły – działania także w sieci

Policja reaguje nie tylko na zgłoszenia dotyczące przedmiotów przynoszonych do szkół. Funkcjonariusze z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zajmują się sprawą nastolatka, który w grupie dyskusyjnej przesyłał groźby i zdjęcia o niepokojącej treści.

Mundurowi apelują do mieszkańców o rozwagę i zachowanie spokoju, przypominając, że rozpowszechnianie fałszywych informacji i kierowanie gróźb to przestępstwo.

Tragiczne wydarzenia w tle

Wzmożone kontrole i obecność policji wokół szkół to efekt tragicznych wydarzeń z ostatnich dni. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach 15-latek zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, z czego jedna – woźna – zmarła mimo reanimacji. W Ostrołęce 19-latek ranił nożem dziewięć osób, a w Sierpcu zatrzymano 17-latka planującego atak. Te dramatyczne wydarzenia wstrząsnęły opinią publiczną i skłoniły premiera Donalda Tuska do zapowiedzi zwiększenia liczby patroli policyjnych wokół szkół.

Policja apeluje o czujność

Mł. insp. Tokarski podkreśla, że funkcjonariusze będą obecni przy szkołach również w najbliższych dniach.

Każda sytuacja jest przez nas szczegółowo weryfikowana – zapewnia rzecznik. Policja apeluje do rodziców, nauczycieli i uczniów o czujność, rozwagę i natychmiastowe zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.