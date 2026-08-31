Szok i niedowierzanie. Kompletnie pijany kierowca przewoził czworo dzieci, miał dożywotni zakaz

RMF24

42-latek z Kielc trafił do aresztu na trzy miesiące po tym, jak prowadził samochód mając blisko 3 promile alkoholu we krwi. W aucie przewoził czworo małych dzieci, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło 26 sierpnia w Kielcach. 42-letni kierowca Audi doprowadził do kolizji z dwoma innymi pojazdami na al. ks. Jerzego Popiełuszki.

Na miejsce natychmiast wezwano policję. Funkcjonariusze szybko ustalili, że mężczyzna był kompletnie pijany – badanie wykazało blisko 3 promile alkoholu w jego organizmie.

Dzieci w wieku od 15 miesięcy do 8 lat

Szokujące okazało się to, kogo przewoził 42-latek. W samochodzie znajdowało się czworo dzieci w wieku od 15 miesięcy do 8 lat. Mężczyzna miał obowiązek opieki nad nimi.

Jak informuje kielecka prokuratura, „podejrzany usłyszał także zarzut narażenia czworga małoletnich dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

Dożywotni zakaz i recydywa

To nie pierwszy raz, gdy 42-latek złamał prawo. Okazało się, że prowadził samochód mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który został nałożony w czerwcu ubiegłego roku.

Prokuratura podkreśla, że mężczyzna działał w warunkach recydywy – od października 2025 r. do lipca tego roku odbywał już karę pozbawienia wolności za podobne przestępstwo.

Sąd nie miał wątpliwości

Na wniosek śledczych sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 42-latka trzymiesięcznego tymczasowego aresztowania. Mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania autem w stanie nietrzeźwości, złamania sądowego zakazu oraz narażenia dzieci na niebezpieczeństwo.

Grozi mu do 5 lat więzienia.