Nietrzeźwa 48-latka wjechała wprost pod tira. Groźny wypadek w Lubelskiem

RMF24

Na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Budy (woj. lubelskie) doszło do groźnego wypadku. Kierująca Seatem 48-latka zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się czołowo z ciężarówką. Jak się okazało, kobieta była nietrzeźwa – miała blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 22:00. Jak informują policjanci, kierująca Seatem, jadąc DK17 w kierunku Zamościa, nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie czołowo zderzyła się z prawidłowo jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym, którym kierował 61-letni obywatel Ukrainy.

Nietrzeźwa za kierownicą

Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, natychmiast sprawdzili trzeźwość obu kierujących. Wynik badania nie pozostawiał wątpliwości – 48-letnia mieszkanka gminy Krynice miała blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

wypadek samochodowy z udziałem ciężarówki i samochodu osobowego

Kobieta z lekkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń i był trzeźwy. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy, a jej auto zostało odholowane na parking strzeżony.

W wyniku wypadku droga krajowa nr 17 w miejscu zdarzenia była przez jakiś czas całkowicie zablokowana.