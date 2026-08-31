Nietrzeźwa 48-latka wjechała wprost pod tira. Groźny wypadek w Lubelskiem

Do zdarzenia doszło w sobotę tuż po godzinie 22:00. Jak informują policjanci, kierująca Seatem, jadąc DK17 w kierunku Zamościa, nagle zjechała na przeciwległy pas ruchu, a następnie czołowo zderzyła się z prawidłowo jadącym z przeciwka samochodem ciężarowym, którym kierował 61-letni obywatel Ukrainy.
Nietrzeźwa za kierownicą
Policjanci, którzy pojawili się na miejscu, natychmiast sprawdzili trzeźwość obu kierujących. Wynik badania nie pozostawiał wątpliwości – 48-letnia mieszkanka gminy Krynice miała blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kobieta z lekkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Kierowca ciężarówki nie odniósł obrażeń i był trzeźwy. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy, a jej auto zostało odholowane na parking strzeżony.
W wyniku wypadku droga krajowa nr 17 w miejscu zdarzenia była przez jakiś czas całkowicie zablokowana.