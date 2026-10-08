Świętokrzyskie: Nie żyje Włoch, zginął na polowaniu. „Świadkowie nie widzieli”

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Obywatel Włoch zginął w Daleszycach (woj. świętokrzyskie) w wyniku postrzału. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie.

Podczas wyciągania ze swojego pojazdu psów myśliwskich oraz broni doszło do wystrzału, w wyniku którego śmierć na miejscu poniósł 56-letni obywatel Włoch – przekazał st. asp. Jacek Borek z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Pod nadzorem prokuratury policjanci badają okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Ciało obywatela Włoch zostało również zabezpieczone do dalszych badań.

Jedną z głównych hipotez branych pod uwagę przez śledczych jest nieszczęśliwy wypadek.

Samego momentu zdarzenia nie widział żaden ze świadków, który zawiadomił służby. Dlatego staramy się odtworzyć z biegłym z zakresu balistyki okoliczności tego zdarzenia – podsumował funkcjonariusz kieleckiej policji.