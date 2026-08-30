Pożar hali magazynowej. Kłęby czarnego dymu nad Lublinem

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W niedzielne popołudnie w Lublinie doszło do poważnego pożaru hali magazynowej przy ul. Kasprowicza. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, a nad miastem widoczne są gęste kłęby czarnego dymu.

Groźny pożar w Lublinie

W niedzielę, 30 sierpnia, około godziny 14:40 służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o pożarze hali magazynowej przy ul. Kasprowicza w Lublinie. Jak informuje portal lublin112.pl, ogień objął dwukondygnacyjny budynek magazynowy o wymiarach około 60 na 30 metrów. Na miejsce skierowano siły Państwowej Straży Pożarnej.

W akcji gaśniczej uczestniczy obecnie kilkanaście zastępów straży pożarnej, a kolejne jednostki są w drodze – podaje serwis. Do działań włączyli się również policjanci oraz pracownicy pogotowia gazowego i energetycznego. Służby pracują nad opanowaniem ognia i zabezpieczeniem terenu, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pożaru.

Dym widoczny z wielu kilometrów

Nad miejscem pożaru unoszą się gęste kłęby czarnego dymu. Widoczne są z różnych części miasta, a nawet z odległych rejonów Lublina. Obecnie nie ma informacji o osobach poszkodowanych, które mogłyby się znajdować w środku. Akcja gaśnicza wciąż trwa.

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