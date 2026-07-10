Młoda kobieta odnaleziona martwa w zaroślach. Podejrzanego szukało 150 funkcjonariuszy

Tragedia w Jędrzejowie. Po nocnej obławie zatrzymano 19-latka
W Jędrzejowie w Świętokrzyskiem w zaroślach została odnaleziona niedająca oznak życia kobieta. Do zdarzenia doszło w nocy. Mimo szybko podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także starań medyków, 29-latka zmarła.
Jak informują służby, już pierwsze czynności na miejscu wskazywały, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić.
„Komendant powiatowy ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu policjantów (...). W krótkim czasie do działań poszukiwawczych za sprawcą ruszyło blisko 150 policjantów, wyposażonych w sprzęt do tego typu działań. Dynamiczna praca funkcjonariuszy i poczynione ustalenia szybko doprowadziły do wytypowania osoby podejrzewanej” - podała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.
Chwilę po godzinie 3:00 na terenie miasta został zatrzymany 19-latek. Może mieć on związek ze śmiercią kobiety. Policja wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do dramatu.