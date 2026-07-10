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Młoda kobieta odnaleziona martwa w zaroślach. Podejrzanego szukało 150 funkcjonariuszy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 10 lipca (13:10)

Zgłoszenie o młodej kobiecie leżącej w zaroślach otrzymała policja w nocy z czwartku na piątek w miejscowości Jędrzejów w województwie świętokrzyskim. Policjantom i medykom nie udało się uratować życia 29-latki. Niedługo później zatrzymany został 19-latek, podejrzewany o udział w tym zdarzeniu.

Młoda kobieta odnaleziona martwa w zaroślach. Podejrzanego szukało 150 funkcjonariuszy
Jędrzejów: Zatrzymanie przez policję podejrzanego o zabójstwo 29-latki, fot. KWP w Kielcach /Policja

Tragedia w Jędrzejowie. Po nocnej obławie zatrzymano 19-latka

W Jędrzejowie w Świętokrzyskiem w zaroślach została odnaleziona niedająca oznak życia kobieta. Do zdarzenia doszło w nocy. Mimo szybko podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także starań medyków, 29-latka zmarła.

 

Jak informują służby, już pierwsze czynności na miejscu wskazywały, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić

„Komendant powiatowy ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu policjantów (...). W krótkim czasie do działań poszukiwawczych za sprawcą ruszyło blisko 150 policjantów, wyposażonych w sprzęt do tego typu działań. Dynamiczna praca funkcjonariuszy i poczynione ustalenia szybko doprowadziły do wytypowania osoby podejrzewanej” - podała Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

Chwilę po godzinie 3:00 na terenie miasta został zatrzymany 19-latek. Może mieć on związek ze śmiercią kobiety. Policja wyjaśnia okoliczności, w jakich doszło do dramatu.

 

Źródło: RMF24
Tagi: policja obława

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