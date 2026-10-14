Luna została sama po rodzinnej tragedii w Kielcach. Suczka jest w schronisku

Historia Luny poruszyła wielu mieszkańców Kielc i internautów. Suczka, która straciła rodzinę w dramatycznych okolicznościach, dziś czeka na nowy dom.
Luna została przyjęta do schroniska 13 października, tuż po tragicznym zdarzeniu. W dokumentacji figuruje jako Luna II. To duży, czarno-podpalany mieszaniec owczarka niemieckiego, którego wiek oszacowano na około rok. Mimo trudnych przeżyć, suczka zachowuje łagodny temperament i chętnie nawiązuje kontakt z ludźmi.
Dramatyczne okoliczności
Przypomnijmy – we wtorkowy poranek przy balkonie mieszkania na osiedlu Pod Dalnią w Kielcach znaleziono ciało 55-letniego mężczyzny. Po wejściu do środka policjanci odkryli zwłoki kolejnych trzech osób: 52-letniej kobiety oraz dzieci w wieku 18 i 16 lat. W mieszkaniu znajdowała się Luna, która – jak informowała policja – była wówczas agresywna, dlatego została odłowiona i przewieziona do schroniska.
Śledztwo w sprawie tragedii prowadzi Prokuratura Rejonowa Kielce-Zachód. Wstępne ustalenia wskazują na tzw. samobójstwo rozszerzone, jednak śledczy nie wykluczają innych scenariuszy. Kluczowe dla sprawy mają być wyniki sekcji zwłok.
Co dalej z Luną?
Na razie Luna pozostaje w schronisku w Dyminach. Ze względu na nieuregulowany status prawny, nie może zostać wydana do adopcji. Schronisko informuje, że suczkę można objąć wirtualną adopcją – to forma wsparcia finansowego, która pozwala zapewnić jej opiekę i utrzymanie do czasu wyjaśnienia formalności.
Pracownicy schroniska zapewniają, że Luna jest pod dobrą opieką i czeka na rozstrzygnięcia prawne. Dopiero po ich zakończeniu będzie można zdecydować o jej przyszłości i ewentualnej adopcji.