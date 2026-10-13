Makabryczne odkrycie w Kielcach. Ciało mężczyzny przy balkonie, w mieszkaniu zwłoki trzech osób

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Ciała czterech osób znaleziono na kieleckim osiedlu Pod Dalnią. Zwłoki mężczyzny znajdowały się przy balkonie, a w mieszkaniu były ciała kolejnych trzech osób. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

Kilkanaście minut po godzinie 7:00 dyżurny kieleckiej komendy otrzymał zgłoszenie. Z jego treści wynikało, że w czteropiętrowym budynku przy balkonie jednego z mieszkań znajduje się mężczyzna bez oznak życia. Na miejsce skierowano służby - mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.

Wezwani na miejsce funkcjonariusze przed wejściem do mieszkania musieli odłowić agresywnego psa.

Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne trzy ciała: kobiety i dwóch młodych mężczyzn - przekazała policjantka.

W rozmowie z Tomaszem Terlikowskim w Radiu RMF24 Małgorzata Perkowska-Kiepas podkreśliła, że na razie nie można stwierdzić, co wydarzyło się w mieszkaniu.

Na ten moment jest za wcześnie, aby wyrokować i wysuwać tak daleko idące wnioski. Na miejscu cały czas pod nadzorem prokuratury wykonywane są czynności. Muszą one zostać przeprowadzone w sposób szczegółowy i dokładny, abyśmy mogli odtworzyć to, co zadziało się w tym mieszkaniu. Dysponentem kolejnych informacji w tej sprawie będzie prokurator, który prowadzi tą sprawę - dodała.

Jak nieoficjalnie usłyszał dziennikarz RMF FM Michał Krasoń, jedną z hipotez jest tak zwane samobójstwo rozszerzone.

"Po wejściu ujawnili kolejne trzy ciała". Tragedia w mieszkaniu w Kielcach Czas: 02:06