​Kieleckie akademiki w rozpoczętym właśnie roku akademickim są prawie pełne. Politechnika Świętokrzyska dysponuje ponad 1400 miejscami, a Uniwersytet Jana Kochanowskiego - ok. 700. Większość pokoi jest już zajęta.

Kielecki akademiki prawie pełne w nowym roku akademickim (Zdjęcie ilustracyjne) / Wojciech Pacewicz / PAP

Jak poinformował kierownik Działu Administracji Domów Studenckich Politechniki Świętokrzyskiej, Józef Wzorek, uczelnia dysponuje łącznie 1436 miejscami. W akademikach mieszka obecnie około 800 studentów PŚk, ok. 300 osób z wymiany międzynarodowej, a także uczniowie ukraińscy ze szkół współpracujących z uczelnią.

Jeśli przyjadą wszyscy studenci zagraniczni, będziemy mieć komplet - powiedział Wzorek.

Wszystkie pokoje w akademikach Politechniki są dwuosobowe i wyposażone w łazienki. W ostatnich latach budynki przeszły gruntowną modernizację, jeszcze dekadę temu większość pokoi była trzyosobowa, a łazienki znajdowały się we wspólnych częściach piętra. Obecnie standard - jak zaznaczył kierownik - "mile zaskakuje studentów przyjeżdżających z innych części Polski".

Miesięczny koszt zakwaterowania na Politechnice wynosi 600 zł za pokój dwuosobowy i 950 zł za jednoosobowy. Osoby spoza uczelni zapłacą odpowiednio 700 i 1200 zł. Akademiki są w pełni wyposażone: każdy pokój ma własną łazienkę, lodówkę, czajnik i dostęp do internetu. W budynkach znajdują się kuchnie, pralnie i wspólne strefy wypoczynku.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego remontuje część przestrzeni

Z kolei Uniwersytet Jana Kochanowskiego oferuje ok. 700 miejsc w akademikach. Część z nich - głównie w domu studenckim "Fama" - wciąż pozostaje wyłączona z użytku z powodu modernizacji. Jak wyjaśnił rzecznik uczelni Piotr Burda, prace remontowe potrwają do końca roku kalendarzowego. Remont obejmuje m.in. wymianę instalacji oraz drzwi przeciwpożarowych - poinformował.

Po zakończeniu prac do dyspozycji studentów będzie kolejnych ok. 150 miejsc. W domach studenckich uczelni przebywają zarówno studenci z Polski, jak i uczestnicy programu Erasmus+.

Ceny w akademikach UJK wahają się - w zależności od standardu i liczby osób w pokoju - od 480 zł w pokojach trzyosobowych do 900 zł w jednoosobowych dla studentów uczelni. Dla osób spoza UJK stawki wynoszą od 530 do 1000 zł.

W Kielcach na dwóch największych uczelniach publicznych - Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego - studiuje łącznie ok. 15 tys. osób.